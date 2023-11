Tivat, Serbien-Montenegro

von €152,700

Willkommen in der atemberaubenden 2-Zimmer-Wohnung im neuen Komplex in Ruljine, Tivat. Derzeit im Bauprozess ist dies eine hervorragende Gelegenheit, eine neue Immobilie zu einem niedrigeren Preis zu besitzen. Das Gebäude besteht aus 5 Etagen, mit der Option, Ihre bevorzugte Etage zu wählen. Die Wohnungsgrößen reichen von 51,16 bis 70,06 Quadratmetern. Eines der Highlights dieses Apartments ist seine Terrasse, die einen ruhigen Raum zum Entspannen und Genießen der umgebenden Schönheit bietet. Die Wohnung bietet auch einen Blick auf den Hof und die Adria und bietet eine idyllische Kulisse für das tägliche Leben. Der Komplex befindet sich in einer ruhigen Gegend und bietet eine hervorragende Gelegenheit, dem Trubel des Alltags zu entfliehen. Und es liegt auch in der Nähe des Zentrums, der Geschäfte, von Porto Montenegro, der Strände und anderer notwendiger Infrastrukturen. Zusätzlich können Sie einen Parkplatz unter dem Gebäude für 20.000 Euro kaufen, um einen sicheren und bequemen Zugang zu Ihrem Fahrzeug zu gewährleisten. Der neue Komplex soll eine kleine Stadt in der Stadt sein und eine breite Palette an Annehmlichkeiten und Dienstleistungen bieten. Dies macht ihn zu einer hervorragenden Wahl für Investoren und Eigennutzer. Es stehen auch andere Apartments zum Verkauf, darunter Apartments mit 1 Schlafzimmer und 3 Schlafzimmern. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, Ihr eigenes Apartment mit 2 Schlafzimmern in dieser aufregenden neuen Entwicklung zu sichern. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren und eine Besichtigung zu arrangieren.