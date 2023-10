Grand Baie, Mauritius

Preis auf Anfrage

127–236 m² 2

Kapitulation vor: 2022

Wohnung G + 2 zum Verkauf in Grand Baie ganz in der Nähe des Strandes / p 3 Schlafzimmer G + 2 Wohnung zum Verkauf in Grand Baie. Das Projekt liegt ganz in der Nähe des Strandes und der Kette von Hotels, Restaurants, Supermärkten und vielen anderen Einrichtungen. Das Projekt befindet sich auf einem großen Grundstück von 6730 m² und die maximale Grundstücksbedeckung wurde als großer Garten beibehalten. Die Wohnung besteht aus einer offenen Küche, einem Esszimmer, einem Wohnzimmer und einer großen Terrasse. Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Immobilienagentur / p Rs 15.900.000 / p Ref.:21011 / p ul li5 Räume / li li3 Schlafzimmer / li li2 Badezimmer / li liNutzfläche: 147 m²; / li liWohnfläche: 40 m²; / li liTerrasse: 27 qm; / li liLand: 6730 m² / li / ul