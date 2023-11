Sieciai, Litauen

von €172,459

Kapitulation vor: 2018

J5 ist ein High-End-Wohnkomplex, der aus drei Gebäuden im ruhigen Zentrum von Riga an der Kreuzung der Straßen Jeruzalemes und Dzirnavu besteht. J5 befindet sich in der Gegend der Stadt, die als ruhiges Zentrum bekannt ist. Hier finden Sie das Beste, was ein Stadtzentrum zu bieten hat: Infrastruktur, Prestige, Komfort und Kultur. Dies ist eine Insel des Friedens mitten in der Stadt, auf der die Bäume grün sind und sogar Ziegel gedeihen, da dies die Heimat der spektakulärsten Jugendstilgebäude in Riga ist. Der Komplex besteht aus drei Gebäuden: zwei Neubauten und das dritte aus einem renovierten Jugendstilgebäude aus dem 19. Jahrhundert, das vom Architekten Florian von Viganovsky entworfen wurde. J5 besteht aus 41 Wohnungen mit einer Grundfläche zwischen 44 m2 und 185 m2. Die Apartments sind hell und verfügen über Fenster in voller Größe. Die meisten Apartments verfügen über Balkone oder Terrassen. Die Ausarbeitung individueller Innendesigns wird Wohnungseigentümern angeboten und Apartments mit vorentwickelten Designprojekten sind ebenfalls verfügbar. Der Komplex ist ein geschlossener Typ mit 24-Stunden-Videoüberwachung.