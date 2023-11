Neubad, Lettland

von €96,600

Kapitulation vor: 2011

Das Sun Republic-Projekt befindet sich in der sonnigsten der Republik an der Ostseeküste, der Stadt Saulkrasti, der Mündung des Ķīšup, 150 m vom Meer entfernt. Wohnhaus, das in voller Harmonie mit der Umgebung gestaltet ist, die Architektur des Architektenbüros 'Jay, Zāber und Ash ". Das Gebiet der Republik der Sonne zeigt eine Herzform von 16 951 m2. Es enthält 7 Gebäude sowie den Entwurf 124 Wohnungen Terrassen DR. Die Wohnfläche von 19,3 m2 bis 148,0 m2. Preis: ab EUR 73 555. Sie können auch Wohnungen mit voller Dekoration kaufen. Öffentlicher Komfort in der Tiefgarage gebaut, alle hochmodernen Mitteilungen, Kinderstadt, ein Restaurant, ein Sportzentrum, über den Fluss, die Brücke wird gebaut, Dies wird nicht nur die Republik mit dem herrlichen Sonnenstrand verbinden, sondern auch einen romantischen Schatten der umgebenden Landschaft geben. Das variable Gelände des Territoriums, das 9 Meter hoch ist, ermöglicht es Ihnen, die einzigartige Naturlandschaft von der Wohnung Windows im gesamten Gebäude zu genießen. Als Schutzpatron der Freizeitbeschäftigung der Bürger kann es sich entweder um passiven Gulšņāšan, den sonnengewärmten Sand, oder um eine Lounge neben blühendem Jasmin im Schatten und ein aktives Schwimmen, Surfen, Angeln, Sammeln von Pilzen und Beeren in den Wäldern der nahe gelegenen Lesung. Während Sie im Winter Ski fahren und unter schneebedeckten Kiefernhüten spazieren gehen oder auf der Achterbahn fahren.