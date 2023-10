Rigaer Strand, Lettland

von €121,000

Kapitulation vor: 2014

Der ruhige Teil von Jurmala - Tears, Tears Prospekt 53 - Birken und Kiefern, umgeben von dem ersten Wohnhaus des Spitzenkomplexes "SKY GARDEN", das zum eigentlichen Haus 48 Familien wird. Grünes, gemütliches und modernes Wohnhaus ist komfortabel und modern gebaut mit einem komfortablen und ergonomischen Wohndesign. Die Tiefgarage mit jedem Apartment verfügt über zwei Fahrräder, Ein wunderschöner Dachgarten und ein geschlossener, angelegter Innenhof, um einen Kinderspielplatz zu bauen. Bau mit natürlichen und organischen Materialien, energieeffiziente Technologie im Einsatz. Der erste Stock jeder Wohnung wird gebaut Terrasse Bereich kann ohne Treppe nach Hause kommen, Im zweiten Stock jedes Apartments wird ein geräumiger und heller Balkon gebaut. Die Apartments im dritten Stock verfügen jeweils über einen eigenen Dachgarten - grün und eine Sonnenterrasse auf dem Dach, wo Sie sich entspannen oder anbauen können, was Ihnen so gut gefallen hat - Grün, Gemüse, Blumen oder Rasenflächen. Grüne Dachgärten werden zu Hause und in der Umwelt zu einem einheitlichen Thema angelegt und bieten allen Menschen, die sich die Dachterrasse eines Hauses teilen, die Möglichkeit, eine kleine, Die ursprüngliche private Party, die Grünfläche und der Komfort der Menschen auf dem Dach, werden im Gemeinschaftsgrillbereich mit Grillkamin installiert, Eine kleine ausgestattete Küchenzeile und Toiletten für die Bewohner und ihre Gäste fühlen die meisten Veranstaltungen kostenlos und komfortabel. SKY GARDEN-Entwickler, die über die komplexen Bewohner und Nachbarn sowie andere Urlauber nachdenken, die planen, das Strandgebiet der Gemeinde Jurmala zwischen Expectation- und Windstraßen zu leasen und zu verbessern. Für weitere Informationen, Pläne und alle anderen Anrufe oder Schriften.