Wohneigentum Lāčplēša 36

Über den Komplex

Wir bieten Ihnen die exklusive Möglichkeit, Apartments im Zentrum von Riga zu reservieren, wo Sie Zugang zu hervorragender Infrastruktur und Ausstattung haben. In der Nähe finden Sie Restaurants, Unterhaltungsmöglichkeiten, Geschäfte, Bäckereien, Apotheken, Kindergärten und Schulen. Dies ist ein neues Projekt, das aus zwei Gebäuden besteht - einem Fassadengebäude und einem Innenhofgebäude. Im Gebäude wird eine umfassende Renovierung durchgeführt, um Ihren Komfort und Ihr Wohlbefinden zu gewährleisten: Das Dach wird renoviert; Die Warm- und Kaltwasser- und Abwassersysteme werden wiederhergestellt; An den Heizkörpern werden einzelne Zähler installiert, mit denen Sie den Wärmeverbrauch steuern können; Die Fassade des Gebäudes wird komplett renoviert und sieht neu aus; Die Eingangstüren werden ersetzt und bieten Sicherheit und ein modernes Erscheinungsbild; Der Innenhof ist landschaftlich gestaltet und gepflegt, wo Sie Entspannung und frische Luft genießen können; Im Fassadengebäude wird ein neuer Aufzug installiert, der die tägliche Bewegung erleichtert; Jedes Apartment wird mit neuen Türen ausgestattet, die Privatsphäre und Komfort gewährleisten; Für zusätzliche Sicherheit in Ihrem Zuhause wird ein Video-Gegensprechanlage-System bereitgestellt; Eine Internetverbindung von TET und BALTCOM steht zur Verfügung und hält Sie mit der digitalen Welt in Verbindung. Die Apartments werden als separate Immobilieneinheiten verkauft, sodass Sie die Vorteile von Immobilien nutzen können. Zusätzlich profitieren Sie von dem beabsichtigten Teil des Landes, der die Wohnungen begleitet. Sie haben die einmalige Gelegenheit, selbst Renovierungsarbeiten durchzuführen und die Wohnung an Ihre persönlichen Vorlieben anzupassen. Es ist geplant, alle Arbeiten innerhalb dieses Jahres abzuschließen und Ihnen einen vorgefertigten Wohnsitz gemäß Ihren Wünschen und Standards zu bieten. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, eine Wohnung im neuesten Immobilienprojekt in Riga zu kaufen! Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren und Ihre Wohnung jetzt zu reservieren.