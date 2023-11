Wohneigentum Tallinas iela 91

Über den Komplex

Wir verkaufen 1-3-Zimmer-Apartments in einem komplett renovierten Gebäude im Zentrum von Riga. Die verfügbaren Apartments reichen von 24 m2 bis 116 m2. Rechtsstatus - Eigentum an der Wohnung. Land - in Privatbesitz. Heizung - neues lokales Gaskesselhaus. Einzelzähler für Wasser, Strom und Heizung. In jedem Apartment ist ein Gegensprechanlage-System installiert. Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung. Das gesamte Gebäude wurde zusätzlich isoliert und Fenster ersetzt. Alle Kommunikationssysteme - externe und interne technische Netzwerke - wurden vollständig ersetzt. Die Apartments werden mit Vollveredelung, hochwertigen Sanitärarmaturen, Küchenmöbeln und -geräten sowie Einbauschränken angeboten. Geschlossenes Gebiet mit ferngesteuerten Toren und Perimetervideoüberwachung. Fahrradabstellplatz im Innenhof. Gegen eine zusätzliche Gebühr kann ein Parkplatz im Innenhof des Gebäudes erworben werden. Das Parken auf der Straße ist kostenlos.