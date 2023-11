Wohneigentum Bertrand kvartāls

Riga, Lettland

HOFT - Haus der fliegenden Bäume! Inspiriert von der Natur selbst Hoft (Haus der fliegenden Bäume) ist die Heimat schwebender Bäume. Zusätzliche Information Konzept Es ist die Dreifaltigkeit der grünen Sicht der Welt, des Respekts gegenüber der Stadtgeschichte und ihrer Architektur. In der modernen Stadt und insbesondere in den Straßen des historischen Zentrums mangelt es so an Wildtieren in Form von Pflanzen und Bäumen, oft haben Straßen nicht einmal die räumlichen Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Die einzige Lösung besteht darin, die Bäume auf den Gebäuden zu bewegen. Das Hoft-Projekt ist eine einzigartige Gelegenheit, die Bäume und das Grün im modernen Volumen der Fassade und einem neuen Innenhofvolumen der Gebäude zu übertragen, Erstelle schwimmende Gärten im historischen Stadtzentrum und atme einen neuen Blick auf die Möglichkeit des Zusammenlebens und die Nähe zur Natur, unabhängig vom Boden der Residenz. Umsetzung des Konzepts Kiefern verschiedener Art - Zeder, Bergkiefer, verschiedene Bonsai-Bäume sind an der zentralen Fassade, im Innenhof, auf den Terrassen und zusätzlichen Strukturen montiert, So entsteht ein privater Park für die Bewohner des Hauses, eine grüne Oase im Stadtzentrum. Dies ist eine Reflexion über das Thema, wie wir die Natur in der Stadt nicht nur bewahren, sondern auch mit der modernen Technologie erweitern können. Die Installation hinterlässt einen äußerst starken Eindruck von Bäumen, die in der natürlichen Umgebung auf den Gipfeln und Hängen der Berge wachsen. Architektur Sorgfältige Restaurierung der historischen Fassade, Installation von Bäumen als Teil der Architektur des Gebäudes, Strukturverglasung als Spiegel, der das umliegende historische Gebäude widerspiegelt und als Podesta für die Bauminstallation dient. Wie der Band sagt: Ich bin nicht hier, werde ich nur die Gelegenheit geben, die umliegende Welt außerhalb und innerhalb von sich selbst zu bewundern. HOFT ist ein Projekt, bei dem die Landschaftsgestaltung nicht nur die Architektur ergänzt, sondern auch inspirierend ist, mit Formen verflochten ist, neue Bände schafft und eins mit den Fassaden wird. Über der sorgfältig erhaltenen und restaurierten historischen Fassade befindet sich eine absolut einzigartige schwebende Oase wie eine Glasvitrine mit den Designerobjekten, deren Schöpfer die Natur selbst ist. Eröffnung der Tür des historischen Gebäudes mit einer völlig klassischen Fassade aus dem 19. Jahrhundert, Sie betreten den Hof, der ein Beispiel dafür ist, dass moderne Architektur so ungewöhnlich ist, dass sie den Eindruck erweckt, Sie hätten die Tür zur wunderbaren verborgenen Welt wie in der Lewis Carroll geöffnet.s Geschichte Alice im Wunderland. Beschreibung Das HOFT-Projekt befindet sich in Strelnieku 5 auf einer 1212 Quadratmeter großen Landschaftsfläche. Das Projekt besteht aus zwei Wohnhäusern mit jeweils 7 Etagen, die durch eine Tiefgarage für 23 Plätze verbunden sind. Das Gebäude in der Strelnieku-Straße ist ein architektonisches Denkmal, das renoviert wird und über zwei bebaute Stockwerke verfügt. Das Hofgebäude ist neu gebaut. Das Projekt umfasst 42 Apartments mit einer Fläche von 76 m2 bis 232 m2 und einer Möglichkeit zum Zusammenführen von Wohnungen. Alle Apartments verfügen über einen Balkon von mindestens 1,80 m Breite, große helle Fenster und niedrige Schwellerfenster, die einen herrlichen Blick auf den Innenhof und die Bäume ermöglichen. Die Deckenhöhe beträgt 2,90 m, in den Penthouse-Apartments 3,00 m. Bei der Gestaltung des HOFT wurden Parameter festgelegt, die über die in den Bauvorschriften der Europäischen Union festgelegten Parameter hinausgehen und die fortgeschrittenen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Komfort erfüllen, Dadurch kann das Projekt als Premium-Klasse eingestuft werden.