Wohneigentum Bruņinieku 93c

Riga, Lettland

von €579,000

Standort Die Wohnanlage befindet sich in der Moscow Street gegenüber der Straßenbahnhaltestelle in der Maza Kalna Street, die als schöne Haltestelle mit einem Park und einem Spielplatz konzipiert ist. Die Altstadt erreichen Sie in nur 15 Minuten zu Fuß oder 7 Minuten mit der Straßenbahn. **In der Nähe befindet sich die "Riga Sports Manege" mit einem großen alten, schönen und gepflegten Park. Innerhalb von 300 Metern vom Komplex finden Sie: Einkaufszentren "Mols", "Depo", "Rimi" und andere Geschäfte. In der Nähe des Komplexes befindet sich der Sport- und Freizeitclub "Riga Sports Manege." Bereiche für Sport und Erholung. Eigenschaften Der Wohnkomplex besteht aus vier Gebäuden (zwei vierstöckige und zwei einstöckige Gebäude), die sich in einem eingezäunten und rund um die Uhr gesicherten Bereich befinden. Es gibt insgesamt 150 Wohnungen in der Anlage. Bei den meisten handelt es sich um Studio-Apartments mit einem Zimmer zwischen 12 und 25 m2. Zweizimmerwohnungen mit einer durchschnittlichen Fläche von 33 m2. Es gibt auch zweistöckige LOFT-Apartments mit einer Fläche von 20 bis 27 m2. Der Komplex hat seinen Parkplatz in einem gesicherten Bereich. Beschreibung des Wohnkomplexes Die Gebäude des Wohnkomplexes wurden komplett renoviert und isoliert. Die Heizung der Wohnungen in der Wohnanlage erfolgt durch ein modernes Heizsystem auf dem Gebiet des Komplexes in einem separaten Heizraum. Käufer erhalten neue Apartments mit moderner Designer-Renovierung und Möbeln, die ohne zusätzliche Investition bedienbar sind. Die Vorteile umfassen: Hocheffizientes Schall- und Wärmedämmsystem. Große Fenster bieten einen guten Zugang zu natürlichem Licht. Das Gebiet wird rund um die Uhr bewacht. Gut durchdachtes und ergonomisches Layout. Abgeschlossene Innenveredelung von Apartments mit hochwertigen und umweltfreundlichen Materialien. Gepflegter und ausgestatteter Innenhof. Einige Apartments bieten einen Blick auf den Apfelgarten. Für wen ist das Eigentum geeignet Kompakte Apartments in der Nähe des historischen Zentrums von Riga kombinieren Funktionen, die verschiedene Personen ansprechen: Junge und aktive Menschen werden den Standort im Herzen der Hauptstadt mit Zugang zur gesamten Infrastruktur zu schätzen wissen. Familien und ältere Menschen werden den Komfort der nahe gelegenen Parkbereiche und den architektonischen Charme der Altstadt zu schätzen wissen. Da eine große Anzahl von Wohnungen in der Anlage seit langem vermietet ist, Wir haben ein Sonderangebot für Investoren und diejenigen, die eine oder mehrere Wohnungen kaufen und vermieten möchten. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Wohnung bei einem Langzeitmieter zu kaufen. In diesem Fall werden wir die Wohnung weiterhin für Sie verwalten. Der Wohnkomplex mit ergonomischen Apartments im Zentrum von Riga ist das beste Angebot auf dem Markt und kombiniert hervorragende Lebensbedingungen, erschwingliche Preise und garantierte Transaktionssicherheit.