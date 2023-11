Wohneigentum Krasotāju iela 13

Über den Komplex

Die Wohnungen werden in dem Zustand verkauft, in dem sie sich derzeit befinden, sodass Reparaturarbeiten nach eigenem Ermessen durchgeführt werden können. Alle drei Gebäude sind Steingebäude aus der Vorkriegszeit, 20 wurden gebaut. zu Beginn des Jahrhunderts. Im Rahmen der Renovierung der Gebäude wurden Fassaden restauriert, Fenster ersetzt sowie Dächer, Dachrinnen und Abflüsse ersetzt. Innerhalb der Gebäude geht der Bau neuer technischer Netze (Wasserversorgung und Kanalisation, Heizungsnetze, elektrische Installation) zu Ende, wo Heizungs- und Wasserversorgungsnetze in jedem Apartment mit individuellen Zählern mit Fernlesung ausgestattet sind. Darüber hinaus werden die Renovierungsarbeiten an den Treppenhäusern fortgesetzt, um ihnen Helligkeit und historische Aura zu verleihen. In naher Zukunft werden die Gebäude durch den Bau neuer Heizeinheiten in jedem Gebäude an die Fernwärme angeschlossen. Bei den Renovierungsarbeiten wird der Schwerpunkt auf die Treppenhäuser gelegt, in denen wir die historische Stimmung bewahren wollen, Wiederherstellung der Geländerschmiede und Oshwood-Bänder, die ab dem Zeitpunkt des Hochbaus erhalten geblieben sind, während wir eine warme und gemütliche Atmosphäre mit hellen Farbtönen schaffen. In den Gebäuden sind bereits hölzerne Haustüren mit Feuerwiderstandsklasse EI30 installiert. Auch die Lackierung der Wände und der Decke wird restauriert. Außerdem wurde die Haustür zur isolierten Metalltür für die Treppenhäuser ersetzt. Um die Energieeffizienz von Gebäuden zu gewährleisten, wurden Fenster an PVC-Fenstern mit hohem Wärmebeständigkeitskoeffizienten (U = 1,1 W / m2k) in Gebäuden ersetzt, und es wurde auch eine Dachbodenisolierung durchgeführt, wo Mineralwolle in eine Dicke von 30cm eingebettet ist. Die Landschaftsgestaltung wurde auf dem Gebiet, auf dem bereits neue Pflastersteine gelegt wurden, fast abgeschlossen. Die Umzäunung des Territoriums wurde gebaut, Spielgeräte wurden installiert und teilweise Ökologisierungsarbeiten durchgeführt. Im Frühjahr wird die Landschaftsgestaltung des Territoriums durch Bänke, Fahrradständer, Mülleimer und andere Elemente der Landschaftsgestaltung ergänzt. Außerdem wird an der Begrünung von Innenhöfen gearbeitet, in denen verschiedene Sämlinge gepflanzt werden..