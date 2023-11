Wohneigentum B91 Kvartāls

Riga, Lettland

Das schöne Gebäude Ranka Dambis 31 wurde vom renommierten Rigaer Architekten Wilhelm Hofmanis entworfen. Das Gebäude wurde zu Beginn des Jahrhunderts erbaut und zeichnet sich durch die künstlerische Ausdruckskraft des Jugendstils aus, was in der dekorativen Gestaltung der Fassaden des Gebäudes erscheint. Das Gebäude wird komplett renoviert, aber die Wohnungen werden in dem Zustand verkauft, in dem sie sich derzeit befinden, sodass Reparaturen nach eigenem Ermessen durchgeführt werden können. Der Raum und die Helligkeit der Wohnungen werden durch die großen Fenster sowie die für historische Gebäude charakteristische Deckenhöhe geschaffen - 3,5 m. Im Rahmen der Renovierung des Gebäudes wird die prächtige Fassade komplett renoviert und eine neue Fassadenbeleuchtung installiert, Es werden auch historische Holzfenster mit hohem Wärmeübertragungskoeffizienten und Schalldämmung installiert, die das Gebäude noch ausdrucksvoller machen. Auf dem Dachboden werden Isolationsarbeiten durchgeführt und das Dach mit einer Schutzschicht bedeckt. Im Inneren des Gebäudes werden neue technische Netze (Wasserversorgung und Kanalisation, Heizungsnetze, elektrische Installation) gebaut, Es werden eine neue Heizeinheit und neue Lüftungskanäle mit einem individuellen Erholungssystem für jede Wohnung gebaut. Rund um das Gebäude wird es einen geschlossenen, landschaftlich gestalteten Bereich geben, in dem Autos und Fahrräder geparkt werden können, während ein neues Videoüberwachungssystem für zusätzliche Sicherheit installiert wird.