Wohneigentum KUBI

Über den Komplex

KUBI ist der neueste Gewerbepark der Realto Group. Der Gewerbepark bietet geräumige Einzelhandels-, Lager- und Produktionsräume. Die Daugavgrīvas-Straße befindet sich an einem strategisch vorteilhaften Ort in der Nähe der Vanšu-Brücke und erstreckt sich über vier Bezirke von Riga – Āgenskalns, Dzirciems, Iļģuciems und Spilve. Die Miete im ersten Stock hängt von den notwendigen Anpassungen der Räumlichkeiten ab. In den oberen Etagen des Gebäudes gibt es eine große Auswahl an Räumlichkeiten mit einem Preis ab 1 € / m2 Der Objektentwicklungsplan basiert auf Nachhaltigkeit und maximaler effizienter Nutzung des Gebäudes und realisiert das historische, wirtschaftliche und soziale Potenzial. Es ist geplant, den KUBI Business Park zu einem einheitlichen Zentrum für die Aktivitäten von Mietern verschiedener Branchen – mit Räumlichkeiten für Leichtproduktion, Lagerhäuser, Handel und Büros zu entwickeln. Potenzielle Mieter haben die Möglichkeit, Zimmer einzeln und in der erforderlichen Gegend zu erhalten. Derzeit können bereits mehrere Zimmer im zweiten Stock des Gebäudes gemietet werden. Der Bereich, die Deckenhöhe und das offene Layout vom Typ – eignen sich für eine Vielzahl von Geschäftsbereichen, Ausstellungsräumen, Lagern oder kleinen Produktionsanlagen mit Büro.