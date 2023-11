Wohneigentum Mežlīdes Berģi

Riga, Lettland

von €131,000

Kapitulation vor: 2020

PARK ALLEY Ort und Umgebung Ein innovatives und modernes Wohngebiet befindet sich in der Pulkveza Brieza Straße – 35 im historischen Zentrum der Stadt, Dies ist in der Liste der Orte des Weltkultur- und Naturerbes der UNESCO enthalten. Der Hauptwert der Park Alley ist eine Person. Die durchdachte Infrastruktur und der Standort des Gebäudes sorgen für Ruhe, Sicherheit und Zeitersparnis. Die Pulkveza Brieza Street befindet sich im Stadtteil Ziemelsky in Riga an der Südseite des Bezirks Petersala – Andrejsala. Es ist vom ruhigen Zentrum der Stadt umgeben und es gibt Vecriga zu Fuß erreichbar, ein Hafengebiet. Praktische Verkehrsinfrastruktur für den Zugang zu den Drehkreuzen für städtische Kommunikation und Brücken, Schulen und Kindergärten. Gebäude Ein Wohnhaus, das in der Tradition der Entwicklung des historischen Zentrums von Riga erbaut wurde. Die Straßenfassade zeichnet sich durch eine gemischte Zusammensetzung aus Fensteröffnungen, Erkerfenstern und Mansardendach aus, die typisch für den Bau des frühen 20. Jahrhunderts sind. Die innere Fassade zeichnet sich durch einen für die Vororte typischen Laconismus aus, um einen harmonischen Hintergrund für den mit Grün gefüllten Hof zu schaffen. Jedes Apartment verfügt über eine Terrasse oder einen Balkon. Eingang zum Gebäude vom Hof und vom Parkplatz. Treppenhäuser mit Aufzug, 100 Apartments, 7 Etagen. 86 Standardparkplätze, 2 Parkplätze für Menschen mit Bewegungsstörungen, 34 Fahrradständer. Wohnbereich von 57m2 bis 203m2. Wohnungspreise von 162 000 € bis 336 000 €. Innenausstattung und Design Lakonische Formen, warme Farben und Harmonie natürlicher Materialien bedeuten einen Stil, aus dem Sie nicht müde werden. Das Design des Gebäudes spiegelt Gemütlichkeit, Sonnenlicht und Baumenergie wider. Innenveredelung - fertiges Finish, gepflegtes Gebäude und geschlossenes Gebiet. Technische Netze - zentrale Wasserversorgung, zentrale Kanalisation, zentrale (Stadt-) Heizung.