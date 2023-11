Jaunā Teika

Riga, Lettland

Rietumu Capital Center Die AS Rietumu Banka ist eine der größten Banken im Baltikum und hat sich auf die Erbringung von Dienstleistungen für große Unternehmen und wohlhabende Privatpersonen spezialisiert. Die Zentrale des AS Rietumu Banka, Rietumu Capital Center, ist eines der modernsten Geschäftszentren im Baltikum, für das die Architekten' Das Büro Zenico projekts erhielt 2010 den jährlichen Preis für Riga-Architektur. Dieses Hochhaus ist der erste Bürokomplex der höchsten Klasse A + + + in Lettland. Das Rietumu Capital Center besteht aus drei miteinander verbundenen Türmen unterschiedlicher Höhe und einem Parkhaus auf mehreren Ebenen. Das Dach des Gebäudes verfügt über einen Hubschrauberlandeplatz und eine große Terrasse mit viel Grün.