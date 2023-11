Wohneigentum Mārupe Smart Park

Riga, Lettland

von €141,625

Kapitulation vor: 2023

Das BERTRAND KVARTĀLS-Projekt auf A. Die Čaka Street 123 ist ein vollständig renoviertes fünfstöckiges Gebäude, das vom Architekten E. entworfen wurde. Jakobsons 1930. Das fünfstöckige Backsteingebäude ist ein Beweis für die funktionalistische Architektur der 1930er Jahre, die sich in den architektonischen Merkmalen der Hauptfassade und ihrem charakteristischen strengen dekorativen Design widerspiegelt. ÜBER DIE WOHNUNGEN Das komplett renovierte fünfstöckige Gebäude bietet 16 gemütliche Apartments mit zwei Schlafzimmern und drei Schlafzimmern mit einer Größe von 51,5 m² bis 64,8 m². Es gibt auch Gewerbeflächen mit großen Schaufenstern mit Blick auf A. Čaka Street, 76 qm und 108 qm groß. Die Apartments verfügen über durchdachte und funktionale Layouts, die den Bewohnern Komfort bieten und alle modernen Lebensanforderungen erfüllen. Das Gebäude wurde mit hochwertigen Veredelungsmaterialien, effizienten technischen und technischen Lösungen renoviert. Die Apartments zeichnen sich durch hochwertige Renovierungs- und Materialarbeiten, Komfort, hervorragende Schalldämmung und ein angenehmes Innenmikroklima aus. Alle Apartments verfügen über eine hochwertige Innenausstattung. Designer-Service ist verfügbar, um ein geeignetes und geschmackvolles Interieur für Ihr Apartment zu schaffen. Die Wände, Böden und hölzernen Innentüren sind mit einer verbesserten Schalldämmung ausgestattet. In den Zimmern sind hochwertige Tarkett-Holzböden installiert, und die Decken sind 2,80 Meter hoch. Die Badezimmer sind mit Fußbodenheizung, elektrischen Handtuchwärmern, Spiegeln, Badewannen aus Steinharz, hellen Fliesen und hochwertigen Sanitärartikeln von Laufen und Villaroy Bosch ausgestattet. Die Apartments haben Zugang zu allen städtischen Versorgungsunternehmen. Für die Bequemlichkeit der Bewohner gibt es einen geräumigen Schindler Aufzug. Neben dem Aufzug befindet sich ein Raum, in dem Kinderwagen gelagert werden können. Die breiten Treppenhäuser sind mit Backsteinmauern geschmückt, die zur Straße führen, und einem gepflegten Innenhof. Die Räumlichkeiten und öffentlichen Bereiche sind mit LED-Leuchten beleuchtet. Der Keller verfügt über ausreichend Stauraum für Gegenstände und einen sicheren Fahrradkeller. Die Eingangstüren zum Gebäude sind mit Videoüberwachung ausgestattet und die Apartments verfügen über Video-Gegensprechanlagen. PARKPLÄTZE Auf dem Gelände befindet sich ein geschlossener oberirdischer Parkplatz, der über elektronisch betriebene Tore erreichbar ist. Der geräumige Parkplatz ist für Autos und Fahrräder vorgesehen, und jeder Parkplatz ist mit elektrischen Ladestationen ausgestattet. (Jeder Parkplatz hat einen eigenen Ladepunkt.) INNOVATIVE TECHNOLOGIEN Heizsystem. Wir halten mit modernen Technologien und Kosten Schritt und haben uns daher für ein innovatives zentrales Heizsystem der 4. Generation entschieden. Dies bedeutet niedrigere Temperaturparameter im Fernwärmenetz, was eine neue technische Herausforderung für "RĪGAS SILTUMS" darstellt und das größte Niedertemperatur-Fernwärmeprojekt in Lettland ist. Niedertemperatur-Fernwärmeprojekte wurden in mehreren nord- und westeuropäischen Ländern wie Deutschland, Dänemark und Finnland sowie jetzt auch in Lettland erfolgreich durchgeführt.