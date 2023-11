Wohneigentum ELIPSE BLC

Riga, Lettland

von €65,000

Kapitulation vor: 2020

Das B91-Viertel ist eine ausgezeichnete Wahl für junge Familien, unabhängige und erfolgreiche Stadtbewohner. Es befindet sich neben einer der belebtesten Straßen von Riga und erfüllt alle modernen Anforderungen in Bezug auf Komfort, Stil und Sicherheit einer Wohnung. Zusätzliche Information Im Herzen von Riga können Sie in einem der gemütlichen Restaurants von Riga Spaziergänge im Park, Einkaufsmöglichkeiten oder Treffen mit Freunden unternehmen. Immobilien mit Geschichte - Das Haus in der Brīvības-Straße 91 wurde 1912 vom berühmten lettischen Architekten Eižens Laube erbaut. Auf der Welle der Stadt - eine Wohnung in der Brīvības-Straße 91 ist eine ausgezeichnete Wahl für junge, unabhängige und erfolgreiche Stadtbewohner, die das Leben lieben und versuchen, das absolute Beste daraus zu machen. Lage - Es gibt zahlreiche Cafés, Clubs, Restaurants und Geschäfte in unmittelbarer Nähe oder nur wenige Gehminuten vom Haus entfernt sowie die Miera Street, die bei Jugendlichen beliebt ist. Außerdem gibt es in der Nähe alle Arten von Geschäften und medizinischen Zentren.