Wohneigentum Kipsala

Über den Komplex

Das Lagerzentrum ĶĪpsala bietet die Anmietung von Kühl- und Heizungslagern, Büros der Klasse B, Räumlichkeiten für den Groß- und Einzelhandel sowie gepflastertes Gebiet. Unsere Lage in unmittelbarer Nähe der Küste von Daugava ermöglicht es uns auch, im Winter Yachten und Boote – sowohl unter freiem Himmel als auch in den entsprechenden Hangars zu lagern. Bereits im 17. Jahrhundert, als die Geschichte von Kipsala gerade erst begann, spielten Lagerhäuser auf der Insel eine wichtige Rolle. Erwähnungen von ihnen finden sich in den historischen Chroniken der Insel in den folgenden Jahrhunderten. In Fortsetzung der Tradition bieten wir heute auf unserer gepflasterten Fläche von über 3 Hektar die Vermietung von kalten und beheizten Lagern mit einer Fläche von 55 m2 an. Die Lagerhäuser auf Kipsala haben eine vorteilhafte geografische Lage, die sowohl für den Straßen- als auch für den Wassertransport gleichermaßen günstig ist und auch direkt vom Stadtzentrum, dem Hafen, zu erreichen ist, der Hauptbahnhof und der Flughafen RIX.