Wohneigentum A6 Logistics Park

Riga, Lettland

von €76,000

Kapitulation vor: 2022

Stadthaus Ab 48.000 EUR (monatliche Darlehenszahlung ab 161,21 * EUR) Von 24 bis 106 m2 103 Miera Street, Riga Ziel des Projekts ist es, jedem, der ein eigenes Haus bauen möchte - wo er leben kann - ein qualitativ hochwertiges, aber erschwingliches Lebensumfeld zu bieten, Entspannen und arbeiten - unter Beibehaltung aller Annehmlichkeiten des Stadtzentrums. Das Projekt verfügt über 68 Apartments, die in Apartments mit einem Raum, zwei Zimmern, drei Zimmern und vier Zimmern unterteilt sind, sowie 26 Parkplätze und 63 Lagerhäuser. Beim Bau des Wohnkomplexes mit mehreren Wohnungen werden nur hochwertige Materialien verwendet, die ausreichend dicke Wände garantieren, um nachts ruhig zu schlafen und Sie im Winter warm zu halten. Wenn Sie eine Wohnung in der ersten Phase des Projektbaus buchen, haben Sie die Möglichkeit, eine Variante der Abschlussmaterialien der Wohnung aus dem von Interbaltija angebotenen Sortiment auszuwählen. Mehr zum Projekt: Das City Home Building ist energieeffizient und verfügt über eine moderne Architektur, die sich in die historischen Gebäude der Stadt einfügt. Die Gesamtfläche des Landes beträgt 1836 m2, die Fläche aller Wohnungen beträgt jedoch 3267 m2. Neben den Wohnungen sind auch die vermeintlichen Teile des Grundstücks im Grundstück enthalten. Der Hof des Projekts ist landschaftlich gestaltet und grün mit dekorativen Pflanzungen. Es hat eine große, schöne Asche, einen Kinderspielplatz und 26 Parkplätze. Auf dem Hof wird eine moderne Ladestation für Elektroautos installiert. Das Projekt ist vollständig angepasst, um Menschen mit Behinderungen und Mütter mit Kinderwagen aufzunehmen. Hochgeschwindigkeitsaufzüge bringen Sie von der Wohnung in den Keller. Sicherheit wird durch gute Beleuchtung auf dem Hof und Videoüberwachungskameras in den Treppenhäusern garantiert. Der Zugang zum Treppenhaus erfolgt über sichere RFID-Karten und Gegensprechanlagen. Alle Apartments sind komplett fertiggestellt und haben eine 2,85 m hohe Decke. Einige Apartments verfügen über einen Balkon. In den Dachgeschosswohnungen können Sie das natürliche Sonnenlicht genießen. Energieeffizienz entspricht heute den höchsten Standards. Dies wird durch hochwertige Mauerwerkstrennwände, Doppelverglasung, individuelle Wasser- und Wärmezähler sowie eine hochwertige Heizeinheit mit automatischer Wärmeversorgung sichergestellt. Dem City Home-Gebäude werden sowohl im Sommer als auch im Winter niedrige Stromrechnungen garantiert. Alle Apartments verfügen über die neueste Generation des optischen Hochgeschwindigkeitsinternets.