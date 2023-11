Riga, Lettland

von €3,200

Das Unimarine Business Center ist das zweite erfolgreiche Geschäfts- und Einkaufszentrumsprojekt, das von Unimars in der Duntes Street durchgeführt wird. Das moderne sechsstöckige Gebäude zeichnet sich durch einen raffinierten Stil aus und erfüllt alle internationalen Kriterien für Bürogebäude der Klasse A. Das neue Zentrum befindet sich neben dem bestehenden Unimars Marine Center. Die Gesamtfläche des Gebäudes beträgt 7000 Quadratmeter. Im Erdgeschoss befinden sich Konferenzräume, Eine moderne Cafeteria und ein Restaurant, in dem Sie köstliche Mahlzeiten in einer angenehmen Atmosphäre probieren können. Moderna Ein einzigartiges Merkmal des Unimarine Business Center ist das Spa-Zentrum, wo der Pool und die Bäder Entspannung bieten. Auf den anderen fünf Etagen des Gebäudes befinden sich Büros verschiedener Größen mit einer möglichen Fläche von 50 m². Bis zu 1500 Quadratmeter bei der Erstellung des Layouts der Räumlichkeiten und der Auswahl der Veredelungsmaterialien werden die Wünsche des Kunden berücksichtigt, die Büros sind vollständig für die sofortige Nutzung bereit. Die Tiefgarage des Gebäudes bietet Platz für 40 Managemaschinen von Mieterfirmen, aber Gäste und Mitarbeiter können die oberirdische Parkplätze mit 160 Sitzplätzen in der Nähe des Geschäftszentrums nutzen. Das Gebäude verfügt über 3 Hochgeschwindigkeitsaufzüge. Betriebskosten: Die Betriebskosten umfassen rund um die Uhr physische Sicherheit, technischen Service, Verwaltung, Reinigung der öffentlichen Bereiche, Sammlung und Entfernung von Müll und Schnee sowie Reinigung des Gebiets (mit Ausnahme von individuell verbrauchten Versorgungsunternehmen), Zahlung für Telefon und Internet). Raumdekoration: Das Büroflächenlayout ist an den Mieter angepasst. Der Vermieter führt die Standardveredelung der Räumlichkeiten gemäß der Gebäudespezifikation und dem vom Mieter gewählten Layout durch. Der Grundmietpreis beinhaltet ein Standardfinish. Wenn das Finish teurer ist, trägt der Mieter zusätzliche Kosten. Ort: Lage-Das Business Center befindet sich in einem schnell wachsenden Teil der Stadt im Nordwesten des zentralen Teils der Stadt, nur eine 10-minütige Fahrt vom Zentrum entfernt. In der Nähe befindet sich der Seehafen von Riga. Die vorteilhafte Lage ist gekennzeichnet durch eine kurze Entfernung von den großen Verkehrsadern (Duntes Street, Ganibu-Damm, Valdemara Street), So können Sie ohne Anstrengung und Überlastung an jeden Ort der Stadt oder des Flughafens gelangen. In der Duntes Street neben Unimarine befindet sich der Himmel und ist komplexer. Neue Bewohner warten auf das Wohnhaus Duntes Oaks. Filialen vieler Banken befinden sich in der Nähe. In Zukunft wird der nördliche Tunnel durch dieses Gebiet verlaufen und es mit Pardugava verbinden.