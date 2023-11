Panorama Plaza

Riga, Lettland

von €1,031

Kapitulation vor: 2022

A-Klasse-Büros mit raumhohen, durchsichtigen Fenstern aus klarem Glas und modernsten technischen Lösungen sind auf Ihre Bequemlichkeit und Ihren Erfolg zugeschnitten. Nehmen Sie einen der sieben Hochgeschwindigkeitsaufzüge, um neue Höhen zu erreichen, oder werden Sie ein Katalysator für die Aktivierung des städtischen Straßenbildes im Rahmen der Wiederbelebung der Umgebung. Standort Mit über 1,1 Millionen Einwohnern in der Metropolregion ist Riga eine der größten Städte an den Ufern der Ostsee und die größte Stadt und Agglomeration in den baltischen Staaten. Heute ist Riga, gegründet 1201, eine moderne Stadt, die von der UNESCO als globales Kulturerbe anerkannt wurde. Seit dem Mittelalter, am Rande zwischen Europa und Russland gelegen, erleichtert das Baltikum das Geschäft, Handels- und Kulturverbindungen zwischen Ost und West und eine überlegene strategische Position im Vergleich zu landgesperrten Städten in der Region. Konferenzzentrum Servicebüros Veranstaltungsraum & Ballsaal Mitarbeitseinrichtungen Essmöglichkeiten innen und außen Fitnesscenter & Spa Offene Terrassen Außerhalb des Parks und Rastplatz mit Sport und Kinderspielplatz Schönheitssalon und Friseurladen Blumenladen und Geschenke Concierge-Dienste Tiefgarage Parkservice