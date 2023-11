Telegraph Offices

Riga, Lettland

von €510

Kapitulation vor: 2017

Dieses Gebäude, das in seiner Art einzigartig ist, wurde von den Architekten Shells and Shafles entworfen und bereits 1903 im Auftrag eines Kaufmanns K.Tupikov erbaut. Der Wiederaufbau des Hauses war keineswegs weniger grandios. Die Vorderseite des Gebäudes wurde vollständig restauriert, Deckenleisten wurden renoviert, alte Kaminsims, Buntglasfenster und Parkett wurden wieder in Form gebracht. Das Gebäude hat glücklicherweise sein historisches Ziel – in den unteren Etagen des Hauses beibehalten. Zwischengroße Verkaufsräume von 40 bis 100 m2 befinden sich, sowie Büros von 70 bis 180 m2, während in den oberen Etagen und auf dem Dachboden Apartments zwischen 50 und 120 m2 verfügbar sind. Auf individuelle Anfrage können Apartments mit Haushaltsgeräten ausgestattet und ausgestattet werden. Einige Apartments verfügen möglicherweise auch über Balkone mit herrlichem Blick und Kaminsims. Alle Büros sind mit Sicherheitsalarmsystemen, Videotürtelefonen, Telefon- und Internetkabeln ausgestattet. In der Nähe befindet sich ein mehrstöckiger Parkplatz. Das Gebäude verwendet ein unabhängiges Heizsystem und moderne Hochgeschwindigkeitsaufzüge.