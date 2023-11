Rietumu Capital Centre

Riga, Lettland

von €360

Das Brasla Business Center ist ein modernes und geräumiges Geschäftszentrum in Riga, Purvciems, mit einer Gesamtfläche von ~ 28.000 m2. Verschiedene Büro-, Produktions- und Lagerräume mit einer Fläche von 17 m2 bis 1.000 m2. Wir passen die Räumlichkeiten an die Bedürfnisse des Mieters an und reparieren sie. Es gibt einen Lastenaufzug mit einer Tragfähigkeit von bis zu 2 t, eine Hochspannungsversorgung (3 Phasen) und eine Rampe zum Entladen schwerer Güter. Ein kostenloser Parkplatz ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften in der Umgebung ausgestattet. Die Videoüberwachung erfolgt entlang des Gebäudeumfangs.