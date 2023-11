Wohneigentum Magdelēnas kvartāls

Über den Komplex

In Rigas bester Nachbarschaft, dem Quiet Center, das von den Straßen Antonijas, Emiļa Melngaiļa und Strēlnieku begrenzt wird, entsteht Magdelēnas kvartāls –, ein völlig neuer Ort zum Leben und Arbeiten, wo alles getan wird, damit sich die Bewohner gut fühlen. Das Gebiet gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Tolle Restaurants, grüne Parks, charmante Cafés, Schulen und Hochschulen, Geschäfte und Einkaufszentren sowie beliebte kulturelle Hotspots – alles ist bequem und schnell zugänglich. Zusätzliche Information In der ersten Bauphase wurden zwei Wohngebäude gebaut, die Folgendes enthalten: 116 Wohnungen, drei Gewerbeflächen unterschiedlicher Größe, einen Parkplatz für 73 Autos und sechs Garagen, und Schließfächer für Anwohner. Nach Fertigstellung wird das Viertel 300 Wohnungen, 16 500 m2 Bürofläche und 4 500 m2 Gewerbefläche enthalten. Für den Komfort der Bewohner gibt es zwischen den beiden Gebäuden einen 2000 m2 großen grünen, autofreien Innenhof. Die Bewohner des Gebäudes haben auch Zugang zu einem Spielplatz und einem Bereich, der für eine aktivere Erholung vorgesehen ist. Private Außenbereiche bestehen aus Balkonen mit einer Größe von sechs bis neun Quadratmetern und Terrassen mit einer Größe von bis zu 23 m2. Die Wohnungen selbst mit einer Größe von 46 bis 152 m2 sind hell und luftig, da die meisten Einheiten große Fenster haben, die sich zu beiden Seiten des Gebäudes öffnen. 2,95 Meter hohe Decken ermöglichen das Atmen der Räume und das Aufsteigen der Gedanken. Praktische und proportionale Wohnräume verbessern die Funktionalität, indem sie weniger Platz beanspruchen. Eine Premiere auf dem Markt – das Live-Work-Konzept! Diese Einheiten haben im ersten Stock einen Arbeitsraum, der durch Treppen mit dem Wohnbereich im zweiten Stock verbunden ist. Dies reduziert die Pendelzeit auf Null und maximiert die Zeit, die Sie mit Ihren Lieben verbringen! Sieben dieser Live-Work-Apartments sind verfügbar. Die erste Bauphase von Magdelēnas kvartāls kann sich nun rühmen, drei Auszeichnungen erhalten zu haben, die seine hohe Qualität und Nachhaltigkeit anerkennen: - “ Bestes kommerzielles Objekt ” in der Kategorie “ Nachhaltigstes Projekt in Lettland 2017 ”; - 1. Platz beim Wettbewerb “ Latvian Construction Industry Annual Awards 2018 ” in der Kategorie “ New Residential Building ”; und - 1. Platz im Wettbewerb “ Beste Struktur in Lettland 2018 ” in der Kategorie “ Bestes neues Wohngebäude ”.