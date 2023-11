Wohneigentum Lāčplēša 24

Riga, Lettland

von €196,000

Kapitulation vor: 2018

49 Apartments in Klīversala am Ufer der Daugava mit Blick auf das Panorama der Altstadt von Riga und ihrer Türme. Alle Apartments liegen zwischen 56 und 316 m ² und verfügen über geräumige Terrassen. Die Apartments im Erdgeschoss sind als Stadthäuser konzipiert, was bedeutet, dass sie auf zwei Stockwerken mit privatem Außenbereich gebaut sind, den Sinn eines Privathauses im Zentrum von Riga schaffen. Für die Bequemlichkeit der Bewohner gibt es im unteren Erdgeschoss private Lagerräume sowie eine Tiefgarage auf zwei Ebenen, Dadurch kann die Umgebung autofrei gehalten werden. Das visuelle Erscheinungsbild des Gebäudes zeugt von zeitgenössischer Architektur, die mit modernsten und technologisch fortschrittlichsten Materialien und Konstruktionsmethoden geschaffen wurde. Der herrliche Blick auf die malerische Silhouette der Altstadt macht das Projekt von unschätzbarem Wert. Alle Apartments sind komplett mit modernen Materialien aus den neuesten Kollektionen italienischer und deutscher Hersteller ausgestattet. Aufgrund hochwertiger Materialien zeichnen sich die Wohnräume durch eine angenehme Atmosphäre aus. – Das Mikroklima in jeder Wohnung wird von einem modernen Lüftungssystem und Klimaanlagen getragen, was der Besitzer nach seinem eigenen Geschmack anpassen kann. Ventis Didrihsons, der Autor des Projekts, sagt: Wir glauben, dass das Konzept des Gebäudes aufgrund der klaren Struktur seines Volumens und der bemerkenswerten Dimensionalität, die durch das Spiel zwischen Licht und Schatten verstärkt wird, einzigartig ist. Das Gebäude soll die Wohnräume maximal zum Premium-Panoramablick entlang des Gebäudeumfangs öffnen: Old Riga, Daugava, die Bucht von Āgenskalns im Westen und Klīversala im Süden. Eine interessante Tatsache: In der Grünfläche des Territoriums gibt es eine Vielzahl von Bäumen und Sträuchern wie Bergkiefern, Schwarzaltern, Berbereien, Schwarzältesten, Birken, Rowan-Baum, Geldernte usw. Der Bau wird voraussichtlich Ende 2017 abgeschlossen sein.