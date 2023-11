Wohneigentum Summer House

Über den Komplex

Unser größter Reichtum ist die reine Natur. Gelegenheit, frische Luft zu atmen, an der Ostsee zu entspannen und täglich Kraft zu nehmen. Wahrscheinlich hat jeder von uns einen Traum von unserem Eigentum in Jurmala gehabt. Dank vorteilhafter Pläne und flexibler Preispolitik Ihr Traum von Immobilien Eigentum in Jurmala kann Realität werden. Bei der Auswahl von Immobilien in Jurmala müssen drei wichtige Faktoren berücksichtigt werden: Standort, Fläche und Preis. Für das Summer House-Projekt ist das Verhältnis dieser Faktoren heute das beste Jurmala Markt. Weitere Informationen: Das Summer House befindet sich in einer ruhigen, aber gleichzeitig sehr zentralen Lage - 48 Dzintari Avenue. Hier ist alles, um das Leben in Jurmala zu genießen - 100 Schritte vom Projekt entfernt befindet sich ein sauberer, weißer Sand überdachter Amber Beach und 100 Schritte zur anderen Seite ist der grüne, duftende, gepflegter Kiefernwald für friedliche Spaziergänge an der frischen Luft. Öffnen Sie ein Fenster und atmen Sie die frische, salzige Luft des Meeres oder das unvergessliche Aroma von Kiefern ein. Die Wahl gehört zu Für dich! Bei der Auswahl der Immobilie "Summer House" können Sie die gewünschte auswählen - eine Ansicht von Meer oder Blick auf den grünen Kiefernwald. Jurmala wurde ursprünglich als prestigeträchtiges aristokratisches Wohngebiet erbaut - es traf sich und lebte hier Creme der lettischen Gesellschaft. Beim Betreten von Dzintari spüren Sie die aristokratische Atmosphäre in der Luft, die sich mit dem frischen, salzigen vermischt die grüne Frische der Luft- und Kiefernwälder. Unsere Mission ist es, allen die Möglichkeit zu geben, in Jurmala zu leben und sich zu entspannen. "Das "Summer House" liegt nur wenige Gehminuten von der belebtesten Straße von Jurmala - Jomas - entfernt Straßen, die das ganze Jahr über lebendig sind. Jurmala ist nicht nur im Sommer schön, es hat auch seinen eigenen Charme auch im Winter.