Wohneigentum Alfrēda apartamenti

Riga, Lettland

von €121,001

Kapitulation vor: 2020

Ein Ort, an dem die Zeit stehen bleibt Apartments Hygge zum Genießen des Lebens und zum inspirierenden Raum für Geschäfte! Zusätzliche Information Philosophie Glücklich zu sein bedeutet nicht, die neuesten Trends zu erfassen und allen voraus zu sein. Das Gefühl, wenn alltägliche Dinge ruhige, friedliche Freude bringen, nennen die Menschen anders. Die Dänen haben ein Hygge, die Schweden nennen es Lagom, aber die Japaner folgen jeder Idee. Die Letten wissen auch, wie sie aktuelle Lifestyle-Trends mit jahrhundertelanger Verbindung und Liebe zur Natur verbinden und sie einen warmen Namen nennen können - das Leben. Häuser sind ein Ort, an dem Sie nach Ihren eigenen Regeln leben können, wie Sie möchten. Zu Hause besteht der Wunsch, kleine Momente des Glücks für sich selbst und für sich selbst zu schaffen und sie ohne Eile zu erleben. Die Unterkunft ist ein eigener Abend in der Küche, wo Sie nach einem frisch gebackenen Kuchen riechen. Die Unterkunft soll am Abend des Juni auf der Fensterbank sitzen und zusehen, wie sich das untergehende Sonnenlicht allmählich in den Raum schleicht. Wohnen bedeutet, Ihren Lieblingspyjama in den Koffer zu legen, damit Sie sich überall wie zu Hause fühlen. Lofts & Rosegold - ist ein Wohnviertel, in dem der Lebensstil alles bestimmt, wobei die Form den Inhalt anschaulich widerspiegelt. Weitere Informationen zum Projekt Lofts & Rosegold finden Sie hier > > Konzept und Architektur Seit jeher kombinieren die Menschen Edelsteine und Metalle und glauben, dass der Rahmen ein Gefäß ist, das die Energie des Minerals speichert, und wenn der Edelstein einen geeigneten Rahmen hat, Ein solches Duo wird einen perfekten Sound haben und dem Besitzer große Kraft verleihen. Das Wohnviertel Lofts & Rosegold ist ein anschauliches Beispiel für das Zusammenspiel von Architekturkunst aus zwei verschiedenen Epochen, der Interaktion, in der das alte Gebäude die Rolle eines Edelsteins erhält, und das neue - die Rolle eines luxuriösen, Loft Beauty-Enhancing-Rahmens aus "rosa Gold". Indem wir Beispiele moderner Architektur schaffen, die in Zukunft zu Kunstdenkmälern des 21. Jahrhunderts werden können, behandeln wir die Geschichte der Stadt mit Sorgfalt, So bewahren wir das ursprüngliche Erscheinungsbild des Loft-Gebäudes, das im feierlichen Neorenaissance-Stil gestaltet ist. Das Loftgebäude mit einer Backsteinfassade, dekoriert mit Pilastern, halbkreisförmigen Bogenfenstern und dekorativen Nischen, mit einer Deckenhöhe von 5 und 6 Metern in den Apartments, Im ruhigen Zentrum von Riga wird es das einzige Beispiel für ein Haus im Loft-Stil in seiner reinen Form. Für den Rahmen haben wir genau Rotgold gewählt, weil es ein luxuriöses, warmes Metall ist, mit dem Sie die mystischen Eigenschaften des Steins entdecken können, mit dem er verbunden ist. Das Rosegold-Wohngebäude wird 70 Apartments mit Terrassen, Balkonen oder eigenem Territorium beherbergen. Das Rosegold-Gebäude scheint die Lofts zu schützen und unterstreicht seine Schönheit, die Erkerfenster und das erhöhte Volumen der oberen Stockwerke, die das Loft-Gebäude sanft umrahmen. Innenräume Modernes Design, von Ziegeln gesäumte Teile der Wände, Hintergrundmusik, eine Mischung aus Zeit und Jahrhunderten und das Verständnis, dass Sie von hier aus nirgendwo hingehen möchten, und vor allem, Sie müssen nirgendwo hingehen, weil Sie zu Hause sind - es wird das Hauptgeschenk für die Bewohner des Viertels sein. . Die Hauptidee wird das Innere durchdringen: zwei Gebäude zu einem Ganzen zusammenführen. Das Herz von Lofts & Rosegold wird die Hauptlobbyhalle des Gebäudes mit einer Fläche von 220 m2, einer Deckenhöhe von 4,20 Metern, einem 3 Meter langen Kamin und, am Ende ein Glasdach. An kalten Winterabenden, Sommernächten im August, Rosegold im Herbst oder im blühenden Frühling wird es zu einem Zentrum der Anziehungskraft und zu einem Mittelpunkt für die Bewohner des Viertels. Standort LOFTS & ROSEGOLD befindet sich in der Strelnieku Street 8 im angesehensten Viertel von Riga, gleichzeitig abseits der Touristenattraktion. Nur wenige Gehminuten entfernt befindet sich der schönste Teil des Pacific Center mit den Gebäuden der UNESCO-Kulturstiftung. Hier wurde ein besonderes kulturelles und künstlerisches Umfeld geschaffen, wo Schönheitsliebhaber die Perlen der Jugendstilarchitektur genießen können. Museen, Konzertsäle und Theater erreichen Sie nach einem 5-minütigen Spaziergang. Die Parks Kronvalda, Esplanade und Viestura verleihen besonderen Charme. Die Altstadt ist nur 20 Gehminuten entfernt. Projektbeschreibung Das Projekt Lofts & Rosegold befindet sich auf einer Landschaftsfläche von 3955 Quadratmetern. Das Projekt besteht aus einem neuen 7-stöckigen Wohnhaus und einem vierstöckigen Gebäude eines architektonischen Denkmals in Kombination mit einer Glasgalerie. Das neue Gebäude verfügt über 75 Apartments von 50,2 m2 bis 171,4 m2 im 2. bis 7. Stock. Deckenhöhe 2,96 m, im 7. Stock - 3,00 m. Im ersten Stock des Gebäudes befinden sich Gewerbeflächen. Das 4-stöckige Gebäude verdient besondere Aufmerksamkeit - ein architektonisches Denkmal, das im UNESCO-Erberegister eingetragen ist. In diesem Gebäude gibt es mehrere Layoutkonzepte. Eine davon ist die Aufteilung von Wohnungen im LOFT-Stil. Es ist auch möglich, das Gebäude für Gewerbeflächen in vollem Umfang zu nutzen. Deckenhöhe von 3,11 m bis 6,54 m.