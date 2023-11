Wohneigentum Staraja Rusas 8

Über den Komplex

Das Projekt befindet sich im Zentrum von Klīversala zwischen Wohngebäuden und der Grünfläche. Der Projektbereich ist eingezäunt, grün, es gibt einen kleinen Kinderspielplatz. Der Ort liegt zwischen wichtigen Straßen und in der Nähe der Akmens-Brücke. Die Nationalbibliothek von Lettland erreichen Sie nach einem 5-minütigen Spaziergang. Die Altstadt von Riga erreichen Sie mit dem Auto oder nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln in 5 Fahrminuten. In der Nähe des Uzvaras-Parks und des Daugava AB-Staudamms befindet sich ein kleines Geschäft in einer Entfernung von 200 Metern. Wände und Decke - bemalt, Boden - Naturholzparkett. Die Badezimmer verfügen über Fußbodenheizung, Vitra-Sanitärmarken, Wände im Badezimmer - spanische Firma IBERO Porzellanfliesen, auf den Böden italienische Ceramica Sadon Fliesen. Alle Apartments sind mit Scharnieren, Alarmanlage und Brandschutz ausgestattet. Jede Wohnung hat einen eigenen Wasser- und Wärmezähler, aber das Haus hat eine eigene Gasheizung. Das Projekt wird vom Projektentwickler verwaltet. In der Treppe befindet sich ein Aufzug, ein Fahrradkeller direkt unter dem Baldachin.