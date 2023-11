Wohneigentum Blaumaņa residence

Über den Komplex

Wir bieten Apartments mit 1 bis 4 Zimmern in einem komplett renovierten architektonischen Denkmal, einschließlich des Komfortniveaus von 2020. Um den Geist der Ära in seiner ursprünglichen Form vollständig zu vermitteln, wurden alle dekorativen Elemente sowohl an der Fassade als auch im Inneren des Gebäudes von Hand restauriert. ARCHITEKTUR "Blaumaņa Residenz" kombiniert moderne architektonische Elemente mit dem historischen Wert der letzten Ära. Die Verschmelzung von Tradition und lakonischen, starken Formen verleiht dem Gebäude einen besonderen Charme. Während des Renovierungsprozesses wurden der Fassade helle Elemente hinzugefügt, um das stilistische Sortiment zu erweitern und dem klassischen Design ein modernes Aussehen zu verleihen. LAGE Die Residenz passt perfekt in die Architektur der Gegend um die Blaumaņa Street, Gleichzeitig bietet es alles Notwendige für den Komfort und die Zuflucht zukünftiger Bewohner vor der dynamischen und städtischen Umgebung der Stadt. Das Gebäude befindet sich an einem ruhigen Ort, getrennt vom Verkehrsfluss. "Blaumaņa Residenz" befindet sich in der Nähe wichtiger Kulturstätten, Parks, Museen, Uferpromenade, Old Riga, wichtiger Universitäten, Geschäfts- und Einkaufszentren, was Ihr zukünftiges Zuhause besonders attraktiv macht.