Wohneigentum MERĶEĻA 17

Über den Komplex

Ein Schritt näher an Ihr Traumhaus. Schöne und sonnige Apartments mit spektakulärem Blick auf den Vērmanes-Garten. Das komplett renovierte, restaurierte Gebäude, das 1872 vom Architekten Janis Fridrihs Baumanis erbaut wurde, verfügt über alle neuen Mitteilungen im Haus, und im Oktober dieses Jahres wird eine größere Reparatur in der Treppe durchgeführt. Die Lage des Hauses ist sehr gut und praktisch, da es sich im Zentrum der Stadt in der Nähe der Universität von Lettland und des Vērmanes-Gartens befindet, wo neben Geschäften, Restaurants, Old Riga in einer Minute zu Fuß, die Nähe des Verkehrs wird alltägliche Probleme lösen, indem Sie von Punkt A nach Punkt B gelangen. Die Aufteilung der Apartments ist sehr komfortabel und nachdenklich, von einer Einzimmerwohnung bis zu einer Dreizimmerwohnung, einem geräumigen Küchenbereich kombiniert mit einem Wohnzimmer, Kleiderschrank oder Speisekammer, die montiert werden kann. Die Wohnung hat eine originale Deckenhöhe und Fenster zur Straße mit einem weiten Blick auf Vērmanes Dārzs und für den Hof, was ihn vom täglichen Stadtrausch ruhiger und ruhiger macht. Die Apartments sind mit hochwertigen Überholungen, dreiverpackten Holzglasfenstern mit hoher Schalldämmung, Holztüren, Parkettboden, Fliesenböden im Badezimmer, lackierten Wänden, Zentralheizung und, neues Abwasser- und Heizsystem, neue Belüftung sowie völlig neue Sanitäranlagen. Wählen Sie eine Wohnimmobilie mit großem Mehrwert. Wenn Sie im Falle des Kaufs dieser Immobilie eine zusätzliche Finanzierung benötigen, In Zusammenarbeit mit den größten Banken Lettlands haben wir dann ein Sonderangebot erstellt, bei dem Sie nicht nur für das Leasing erhebliche Rabatte erhalten können, aber auch für andere von Banken angebotene Produkte. Ebenso ist die gesamte Dokumentenverarbeitung völlig kostenlos. Für weitere Informationen können Sie gerne anrufen oder einen Termin für ein Treffen im Projekt vereinbaren!