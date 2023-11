Ģertrūdes centrs

Riga, Lettland

von €1,470

Kapitulation vor: 2019

Das M4A-Bürogebäude befindet sich im zentralen Teil von Riga im prestigeträchtigen Quiet Center neben der Pulkv.Brieza Street und dem Latvenergo-Hauptgebäude; In der Nachbarschaft befinden sich zahlreiche Botschaften wie Polen, Griechenland, Österreich, Malta, die Ukraine, Belgien und etablierte Unternehmen; Old Riga und das neue Geschäftsviertel Skanstes befinden sich in kurzer Entfernung; Kronvalda Park – in der Nähe - und Viestura Garden – in 3 Minuten zu Fuß erreichbar; M4A ist mit dem privaten Transport von den Straßen Pulkv.Brieža und Dzirnavu leicht zu erreichen. M4a ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen (Trolleybusse Nr. 1, 19 und 24, Busse Nr. 2, 20, 24; Die Gegend um M4A verfügt über gut entwickelte Annehmlichkeiten und Infrastruktur - zahlreiche Catering-Optionen, Verbraucherservices, Bankservice-Center, Geldautomaten usw. Gebäudeausstattung: Regelmäßige Layouts mit effizienter Bodenplatte und Tiefe, leicht zu planen; Expansionsmöglichkeiten; Zwei Stockwerke mit sicherem überdachtem Parkplatz für 44 Autos; Doppelte Hochgeschwindigkeits-OTIS-Aufzüge; Zwei alternative Heizsysteme zur Gewährleistung der Büroklimatisierung in der kalten Jahreszeit; Klimaanlage, Zwangslüftungssystem; Küchenbereich und Serverraum auf jeder Etage; Notstromaggregat zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Stromversorgung; Telia-Glasfaser; Concierge-Arbeitstage von 8.00 bis 18.00 Uhr, Live-Sicherheitsarbeitstage von 18.00 bis 20.00 Uhr und 24.00 Uhr am Wochenende und an Feiertagen; Videoüberwachung des Gebäudes und des Gemeinschaftsbereichs, Kartenschlüsselzugang zu allen Etagen; Sicherheitsalarm auf jeder Etage; Bedienbare Fenster auf jeder Etage, geräumige Terrassen im 6. Stock des Gebäudes.