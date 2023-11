Wohneigentum Mežaparka Rezidences

Riga, Lettland

von €59,000

Kapitulation vor: 2023

ÜBER DAS PROJEKT: Wir haben eine vollständige Renovierung des Gebäudes abgeschlossen, die die Installation aller neuen Versorgungsunternehmen umfasst - elektrische Verkabelung, Sanitär- und Abwassernetze. Es wurden neue Trennwände gebaut und Eingangstüren für Wohnungen installiert, die den Schalldämm- und Brandschutzbestimmungen entsprechen. Die Fassade des Gebäudes sowie die Kellerbereiche wurden renoviert und isoliert. Die Apartments sind mit einem Lüftungssystem ausgestattet und eine Fußbodenheizung wurde zum Heizen installiert. Eine neue Dacheindeckung wurde ebenfalls gebaut. Infolge der Renovierung wurden geräumige doppelt verglaste Fenster, französische Balkone oder Türen installiert, die zu Terrassen führen. In dem historisch erhaltenen und charmanten Vormundhaus haben wir den Bewohnern einen Platz für Fahrräder und Kinderwagen geboten. In den Kellerräumen wurden Lagerräume für jede Wohnung geschaffen. In diesem Projekt sind alle Apartments vollständig fertiggestellt, und bei Bedarf helfen wir Ihnen gerne bei der Gestaltung von Möbeln. Unsere funktional geplanten Apartments verfügen über ein hochwertiges Interieur aus natürlichen Endbearbeitungsmaterialien. Sie verfügen über massive Oberflächenbadewannen, Sanitärarmaturen "Laufen" und "Grohe", Keramikfliesen, Laminat der Klasse 33 oder dreischichtiges Eichenparkett sowie furnierte Türen, die für den Komfort der neuen Bewohner ausgewählt wurden. Jedes Apartment verfügt über einen individuellen Wärmezähler sowie Heiß- und Kaltwasserzähler. Energieeffizienz: Unter Berücksichtigung der Anforderungen der Käufer an energieeffizienten und nachhaltigen Wohnraum haben wir einen Wiederaufbau des Gebäudes durchgeführt, um die Energieeffizienzbewertungen der Klassen A und A + zu erreichen. Externe Isolationsarbeiten wurden durchgeführt, energieeffiziente doppelt verglaste Fenster wurden installiert und jede Wohnung verfügt über einen individuellen Wärmezähler. In jedem Raum wurde ein Lüftungssystem installiert. Die Heizung erfolgt über eine Toshiba Luft / Wasser-Wärmepumpe. Auf dem Dach wurden Sonnenkollektoren installiert. Diese Investitionen gelten derzeit als die kostengünstigste Lösung für Kosteneinsparungen in Mehrfamilienhäusern, sodass die Bewohner niedrige Stromrechnungen erhalten können. DATENSCHUTZ IM CITY CENTER: Das Projekt besteht aus nur 12 Apartments in einem großen, schönen und geschlossenen Innenhof. Fast jedes Apartment verfügt über eine eigene Terrasse oder einen eigenen Balkon. ENERGIEKLASSE A UND A +: Projekte mit Energieeffizienzbewertungen der Klassen A und A + sind im Zentrum von Riga sehr selten. Die Heizung für die Apartments erfolgt über eine Wärmepumpe. In den Apartments befinden sich ein Lüftungssystem sowie Sonnenkollektoren auf dem Dach. GRÜNER UND VERSPRECHENDER BEREICH: Der Bezirk Grizinkalns ist Teil des UNESCO-Kulturerbes mit einem historischen Flair und grünen Erholungsgebieten. Hier trifft moderner Komfort auf die Ruhe und den Charme der Natur. MODERNES LAYOUT UND STYLISCHES INNEN: Das Gebäude diente zuvor als Lager für Requisiten aus Rigas Filmstudios, sodass das Innere der Apartments und die restaurierten historischen Treppen den industriellen Charakter des Gebäudes betonen. Grüne Umwelt und Nachhaltigkeit: Einer der Vorteile von Grizinkalns sind die großen, geschlossenen und grünen Innenhöfe. Unser Projekt hat sich auch in einem solchen Innenhof niedergelassen, in dem viele jahrhundertealte Bäume wachsen, ergänzt durch Sträucher und immergrüne Pflanzungen sowie andere nachdenkliche Landschaftslösungen. Fast jede Wohnung verfügt über einen eigenen Balkon oder eine eigene Terrasse, die angesichts der geringen Anzahl von Apartments Ruhe und Privatsphäre im Zentrum von Riga gewährleisten. Wenn wir über den Schutz unserer Umwelt nachdenken, wird eine Abfallsortierung angeboten. In unserem Projekt hat jede Wohnung die Möglichkeit, einen eigenen überdachten Parkplatz zu kaufen, und es besteht auch die Möglichkeit, Ihr Elektroauto aufzuladen.