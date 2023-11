Wohneigentum TAL RESIDENCE

Riga, Lettland

von €40,800

Kapitulation vor: 2023

Die Wohnungen werden in ihrem aktuellen Zustand verkauft, so dass Renovierungsarbeiten nach eigenem Ermessen durchgeführt werden können. Die Wohnung hat authentische Elemente wie Holzböden und alte Holztüren erhalten. Der Gebäudekomplex in der Krāsotaju Street 13 wird voraussichtlich im Herbst 2022 in Betrieb genommen. Nachbarschaft Krāsotaiu iela ist eine ruhige und alte Straße, die historisch gesehen Teil der Stadtteile Avotu und Grīziņkalns war. Deine eigene Straße erhielt seinen Namen Ende des 19. Jahrhunderts und verband ihn mit Stofffärbern. Ende des 19. Jahrhunderts wurde auch mit dem Bau der Straße begonnen. Die Straße zeichnet sich durch ihre hervorragende Lage im Zentrum der Stadt aus, ist aber gleichzeitig vom Hauptverkehr und den Menschenflüssen getrennt. In der Nähe befinden sich zwei der schönsten Stadtparks - Ziedondārzs und Grīziņkalns -, die Freizeitmöglichkeiten, sportliche Aktivitäten und die Präsenz der Natur im Stadtzentrum bieten. Die Parks sind sehr beliebt bei Familien mit Kindern, jungen Menschen, die sportliche Aktivitäten ausüben, sowie Tierbesitzern, die die dort geschaffenen Hundewandergebiete schätzen. Werden Sie ein Bewohner der Nachbarschaft und machen Sie Ihr Zuhause in einem komplett renovierten und renovierten Gebäude.