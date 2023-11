Wohneigentum THE PEARL

Riga, Lettland

von €215,200

Kapitulation vor: 2019

Das erstklassige Wohngebäude in Riga, Tirgoņu iela 11, befindet sich in der Altstadt und wurde 2015 komplett renoviert, Währenddessen blieb das Erscheinungsbild der ursprünglichen Fassade des Gebäudes vollständig erhalten, während Wohnungen und Geschäftsräume nach den Maßstäben von Qualität und Komfort gebaut wurden. Zusätzliche Information: Das Wohnungsbauprojekt in der Tirgoņu Street 11 befindet sich im historischen Zentrum von Riga, in der Nähe der Parks. Das Zentrum von Riga ist nur wenige Gehminuten entfernt. In der Nähe befinden sich gemütliche Cafés und Restaurants, Theater und Kinos. Es gibt ein schönes Einkaufszentrum "Galerija centrs", den Hauptbahnhof Riga und den internationalen Busbahnhof in der Nähe. Der Flughafen Riga ist 15 Minuten entfernt. Fahrt entfernt. Der alte Riga, der prestigeträchtigste Teil von Riga, wurde durch höchste Qualitäts- und Komfortstandards in Apartments ergänzt. Es gibt einen Aufzug für die Bevölkerung. Die Ruhe der Altstadt wird durch einen herrlichen Blick auf St. Peterskirche, die Kuppelkirche und ihr Platz sowie das Rathaus von Riga. Die Apartments erfüllen die modernen funktionalen Anforderungen vollständig und sind nachdenklich und rational geplant. Den Käufern wird angeboten, Wohnungen mit vollständiger Innenausstattung zu kaufen. Jede Wohnung verfügt über Zähler, die vom Betreiber aus der Ferne gelesen werden können. Die Lage des Gebäudes ermöglicht einen fünfminütigen Spaziergang, um die wichtigsten öffentlichen Einrichtungen und Großbanken, das Einkaufszentrum Galerija Centrs sowie beliebte Restaurants und Cafés in der Altstadt zu erreichen.