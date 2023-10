Wohneigentum SKY GARDEN

Riga, Lettland

von €178,000

Kapitulation vor: 2014

Ein neues einzigartiges Wohngebäude –, das Vorbild der Architektur des 21. Jahrhunderts, das gut zur Umgebung passt –, wurde im Herzen von Riga erbaut, das ruhige Zentrum in Vidus iela 5 neben dem sogenannten "Muiznieku ligzda". Die elegant verglaste Fassade in Kombination mit dem ersten Stockwerk aus hohem Granit zieht die Aufmerksamkeit der anspruchsvollsten Käufer auf sich. Es ist das einzige moderne Gebäude in diesem Teil des ruhigen Zentrums und eines der wenigen neuen Gebäude in der Altstadt. Dieses einzigartige aristokratische Gebäude hat eine historische Lage – im Jahr 1868 wurde hier ein prächtiges Holzhaus von Kurzemes Baronin Charlotte Mirbach erbaut. Daher der Ursprung des Namens – Charlotte Residence. DIE ANTRAGUNG DES INNENDESIGN FÜR EINEN AUSFÜHRUNGSLIFESTYLE Das moderne, raffinierte Interieur wird eine schöne Überraschung für Sie sein. Große, glatte Oberflächen und minimalistische Formen in Kombination mit Linien und Grafiken, die typisch für die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts sind, schaffen Platz mit einer besonderen, unvergesslichen Stimmung. Bestimmte Elemente erinnern leicht an den historischen Wert der Lage und betonen die einzigartige Architektur der Charlotte Residence. In einem Fall sind dies zerknitterte Formen des Naturmotivs des Jugendstils –, und schwimmende Linien bilden das Leitmotiv für Möbel, Lampen und Wandelemente. In einem anderen – konstruktiveren, männlicheren Lösungen, die von Ebenen und feinen geometrischen Linien dominiert werden. Wenn Sie eine aktive und kreative Lösung für Ihr Interieur bevorzugen, wird Ihnen wahrscheinlich das Innendesign im italienischen Stil gefallen, das sich durch implementierte Innovationen und helle Akzente und Dekore auszeichnet. Das Design im französischen Stil passt eher zu denen, die gerne in einer ruhigeren Umgebung leben und neutrale Farben sowie natürliche Verarbeitung und Textil bevorzugen. Für Ihr Apartment stehen vier Innenarchitekturlösungen zur Verfügung, die von zwei der bekanntesten Designbüros Lettlands entwickelt wurden. Sie können den Stil wählen, der für Ihren Lebensstil am besten geeignet ist. TÄGLICHER KOMFORT Die Mieter von Charlotte Residence sorgen für überlegenen Komfort, der täglich durch Automatisierung und den Einsatz von High-Tech-Geräten gewährleistet wird. Smart Home System sorgt für Sicherheit, Komfort und Ressourcenökonomie für jedes Apartment. Sie können nicht nur alle Wartungs- und Verwaltungsdaten für Apartments online lesen, sondern auch die Energiesteuerungsparameter ändern und den täglichen Modus remote festlegen. Nach einer langen Reise kehren Sie auch am kühlsten Tag in ein warmes und gemütliches Zuhause zurück. Ende 2014 stehen den Eigentümern 15 Apartments im 6-stöckigen Gebäude zur Verfügung. Jeder von Ihnen kann seine eigenen Lösungen für die Gestaltung und Fertigstellung von Apartments auswählen und teilnehmen bei der Herstellung Ihres Traumhauses jetzt. IHR NEUES ZUHAUSE - CHARLOTTE RESIDENCE ERWARTET SIE!