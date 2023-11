Ostas Skati

Riga, Lettland

Kapitulation vor: 2008

Bürogebäude in der Hauptstadt in einer der rekonstruierten ehemaligen VEF-Fabrikschalen, die im Zuge der Renovierung neben dem piebūvēt in 2 Etagen. Schaffung von Büros von großem Wert für Ergonomiskum, Funktionalität und Natürlichkeit. Das Gebäude war mit Feuer- und Sicherheitsalarm, Gasheizung, Aufzug, Festnetztelefonie und Internet ausgestattet. In der Umgebung des Gebäudes und etablierte jährliche Evergreen-Pflanzungen mit dekorativem Steindesign. Das Gebäude wird rund um die Uhr bewacht. Die ersten beiden Stockwerke des Gebäudes bewahrten historische Wertmauernwände, hohe Decken mit freiliegender Kommunikation – in Verbindung mit Holz und Glas. Auch das Projekt erfolgreich im historischen Gebäude des Gebiets der Fabrik VEF. Interne und externe Veredelung kombinierten erfolgreich historische und moderne Materialien. Der Preis von 1kv. m. -der 15Eur Die Gesamtfläche der Stände war verlassen - 1154,10 qm.