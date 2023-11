MCITY ĢERTRŪDES

Riga, Lettland

von €945

Kapitulation vor: 2019

Beschreibung: Breit hochwertiges möbliertes Büro im Herzen der Altstadt in der Nähe des Dome-Platzes. Technische Informationen: 6-stöckiges Bürogebäude Der erste Stock wurde für den Bedarf an Einzelhandelsflächen gebaut Gebäude haben einen Aufzug Jedes Büro schloss mit einem Code-Schloss Code Lock Eingang des Bürogebäudes Tägliches Videoüberwachungs- und Alarmsystem Bei Bedarf eingerichtete Büros Grundfläche von 100m2 Einstellung: Büroflächen in einem renovierten Vorkriegsgebäude Büroräume und Treppen wurden überarbeitet Ort: Das Hotel liegt im Herzen von Riga - Altstadt neben dem Kuppelplatz Hervorragender Fußgängerfluss 250m entfernt befindet sich ein großer Parkplatz Eiroparks Preis: Preis ab 7 EUR / m2 Das Büro der Mindestmietdauer beträgt 1 Jahr. Wenn Sie ein Büro nur für ein Jahr mieten möchten, beginnt der Preis bei 9 EUR / m2