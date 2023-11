8 Smilšu Street

Riga, Lettland

von €180,000

Kapitulation vor: 2003

Büro- und Wohnhaus mit Kinobogen (1933-1935). Alfred Carr, Kurt Betge, 2003 rekonstruiert, Bogen. Visvaldis Sarma, Jānis Norde. Ehemaliges Breitbildkino "Aina". Es gab 547 Sitze im Auditorium. Ein "kanonisches" Beispiel für Funktionalismus. Das multifunktionale Gebäude befindet sich in einer engen Straße in Old Riga. Das Volumen im Gegensatz zu den umliegenden historischen Gebäuden passt jedoch gut in den Umweltkontext und spiegelt das nahe gelegene Gebäude der lettischen Aktienbank (Kaļķu Street Nr. 13) wider. Der zentrale Teil der Fassade wird durch Balkonstreifen hervorgehoben, die durch verglaste Fenster der Treppenbucht blockiert sind. Für die Fassadendekoration werden künstliche Steinplatten verwendet.