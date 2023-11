1-y Donskoy

Über den Komplex

Komplexe Lage: Der Komplex 1st Don liegt 7 km von MKAD entfernt an der Autobahn M-4 Don. Es kombiniert alle Vorteile einer komfortablen städtischen Umgebung und einer natürlichen Umgebung. Das Projekt hat einen ziemlich großen Prozentsatz von Wohnungen mit Blick auf 2-3 Seiten der Welt. Leuchtfeuerabschnitte bilden in Gebäuden eine visuelle L-Form, die die Entwicklungsstruktur und den Volumenrhythmus angibt. Verschiedene Gebäudeböden arbeiten auch am Sinn für Dynamik. Die Farbpalette der warmen Fassade spiegelt die Natur des Don wider. Abends verwandeln sich Häuser dank architektonischer Beleuchtung und heben sich positiv vom städtischen Hintergrund ab. Die Natur wirkt sich auf allen Wahrnehmungsebenen positiv auf den Menschen aus: durch Sehen, Gerüche, Geräusche, taktile Empfindungen. In der Nähe von ZhK der erste Don: Ermolinsky Park, Vidnovsky Forest Park, Zhukovsky Park. Transportzugänglichkeit: Der Komplex liegt günstig 7 km von MKAD entfernt an der Autobahn M-4 Don (über Vidnoye). Die Entfernung zur Autobahn Kashirsky beträgt 12 km. Mit einem entwickelten Netz öffentlicher Landverkehrswege gelangen Sie zur U-Bahn und zum Zentrum von Moskau. Der bestehende Bahnhof Kalinina Paveletsky ist 15 bis 17 Minuten zu Fuß entfernt (MCD-5 in den Jahren 2025-2026). Interne Infrastruktur: Das 1. Don-Projekt grenzt an ein sich schnell entwickelndes Gebiet, dessen Hauptinfrastruktur sich bereits entwickelt hat. Der Bau moderner Wohnkomplexe im Bezirk hat seine Vorteile: Hier entsteht eine nachdenkliche und komfortable städtische Umgebung. Was die interne Infrastruktur betrifft, wird das Quartal über eigene kommunale 2 Kindergärten und eine Schule verfügen, die dazu beiträgt, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Das Gebiet des Komplexes ist von einem ganzen Netz malerischer Wanderwege durchdrungen, so dass Sie jede Ecke des Bezirks erreichen können. Die Hauptrouten sind wie üblich der Handel mit « ». Sie fahren an Geschäften, Cafés und anderen Handelsvertretern vorbei und sind durch die grüne « -Phito » - Wand von der Fahrbahn getrennt. Unter den großen sozialen Einrichtungen befinden sich eine Klinik und ein Einkaufszentrum mit einem angrenzenden Bereich für öffentliche Veranstaltungen. Gemütlich beginnt mit einem nachdenklichen Eingang. Durch die Eingänge werden durch kontinuierliche Verglasung mit Licht gefüllt. Von der Straße und vom Hof aus gibt es einen Eingang zu ihnen.