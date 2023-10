Bingin, Indonesien

von €184,616

37–87 m² 2

Kapitulation vor: 2025

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! Geschlossener Komplex LYVIN BINGIN HOTEL aus modernen Apartments in einem Teakholzwald in der Region Bingin. Schöne und moderne Apartments mit einem und zwei Schlafzimmern, komplett mit Designerreparaturen und Möbeln. Im geschlossenen Bereich gibt es ein Hotel mit 50 Zimmern, ein Restaurant, ein Spa, Fitness, einen Pool auf dem Dach und einen grünen Parkbereich. Vorteile des Komplexes: - Nur wenige Gehminuten von 2 Stränden entfernt: Bingin Beach und Drealand Beach. - Hochrangige Restaurants sind 10-15 Minuten zu Fuß entfernt. - 10 Gehminuten von Golfplätzen, Tennisplätzen und mehr als hundert Hektar gepflegter Bereiche zum Laufen und Gehen entfernt. - Mangel an Verkehr und Staus. Garantierte Rückzahlung und Rentabilität der Einrichtung! Schreiben oder anrufen, kostenlos beraten. Warum ist es für Sie von Vorteil: - Wir wählen Immobilien in Bali für Ihr Budget aus und wünschen völlig KOSTENLOS; - Die durchschnittliche Rendite der Mietwohnungen im Jahr beträgt 15-20%. Wir bieten nur rentable Einrichtungen, sowohl zur Vermietung als auch für einen dauerhaften Aufenthalt; - Der Preis für Immobilien in Bali wächst um etwa 15-20%; - Wir sind ein exklusiver Vertreter von Top-Entwicklern. Wir werden die besten Einrichtungen zu den günstigsten Preisen anbieten; - Wir helfen bei der Erlangung einer sicheren Transaktion und bei der Verwaltung von Immobilien; - Treffen, zeigen und erzählen Sie alles über Immobilien und das Leben in diesem schönen Land; - Rechtliche Unterstützung vom Beginn bis zum Ende der Transaktion als Geschenk; - Interessante, komfortable Raten.