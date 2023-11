Apartamenty s basseynom na kryshe

Wohnungen



Wohnung anzeigen

Entwickelte Infrastruktur des Komplexes

Stadt- oder Meerblick

1 Schlafzimmer

Pool

Fitnesscenter



Bereich:

Gebäude - 81 m ²



Preis: 350.000 $ (4.321 $ pro m ²)



Erträge aus der Vermietung:

Umsatz pro Tag - 250 $

Laden - 75 %

Jahresumsatz unter Berücksichtigung des Ladens des Objekts - 68.500 $

Gewinn unter Berücksichtigung von Ausgaben und Steuern pro Jahr - 47.393 $ (15,8%)

Rückzahlung - 7-10 Jahre



Einnahmen aus Kauf und Verkauf :

Kaufpreis:

350 000 $

Verkaufspreis:

450 000 $

Gewinn:

100.000 $ (28%)



Ausgaben und Steuern für den Verkauf der Fazilität werden individuell berechnet und hängen von verschiedenen Faktoren ab.



Gesamtkosten und Steuern:

Notargebühr 1% (Anteile an den Käufer 50/50)

Steuer zum Verkauf des Objekts 11% (Anteile an den Käufer 50/50)

Gewinnsteuer für einen Einwohner Indonesiens (10%)

Gewinnsteuer für Nichtansässige in Indonesien (20%)



Eigentumsbedingungen für Immobilien:

Fertigstellung der Bauarbeiten: Juni 2025.

Art des Eigentums an Grundstücken und Immobilien - Pacht 30 Jahre + Verlängerung