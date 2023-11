Apartamenty u okeana

Wohnungen



1 Schlafzimmer

Erste Linie des Ozeans

Entwickelte Infrastruktur des Komplexes

Blick auf den Ozean



Bereich:

Gebäude - 101 m ²



Preis: 490.000 $ (4.851 $ pro m ²)



Erträge aus der Vermietung:

Laden - 70%

Umsatz pro Tag unter Berücksichtigung der Fülle des Objekts - 280 $ (102.200 $ pro Jahr)

Gewinn unter Berücksichtigung von Ausgaben und Steuern pro Jahr - 71.397 $ (15, 87%)

Rückzahlung - 7 Jahre



Einnahmen aus Kauf und Verkauf :

Kaufpreis:

490 000 $

Verkaufspreis:

735 000 $

Gewinn:

245 000 $ (50%)



Ausgaben und Steuern für den Verkauf der Fazilität werden individuell berechnet und hängen von verschiedenen Faktoren ab.



Gesamtkosten und Steuern:

Notargebühr 1% (Anteile an den Käufer 50/50)

Steuer zum Verkauf des Objekts 11% (Anteile an den Käufer 50/50)

Gewinnsteuer für einen Einwohner Indonesiens (10%)

Gewinnsteuer für Nichtansässige in Indonesien (20%)



Zahlungsbedingungen und Eigentum an Immobilien :

Das Ende des Baus - Januar 2025

Grund- und Immobilieneigentum - Pacht 30 Jahre