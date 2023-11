Taunhaus na Bali v Ubude No 501

Wana Giri, Indonesien

von €267,927

Kapitulation vor: 2025

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! Villen am « Instagram » Ufer von Bali. In der Gegend von Uluvatu. Der Komplex verfügt über 600 Villen. Das Gebiet hat einen großen Pool mit ozeanischem Wasser. Die Villen sind mit absolutem Komfort und Minimalismus gestaltet. Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool. Der Kauf von Villen ist mit einem anfänglichen Mindestbeitrag von 40% möglich%. 20.000 Quadratmeter. m der Infrastruktur in einem Komplex, einschließlich Restaurants, Kaffeehäusern, Bäckereien, Spa, Fitnesscenter, Supermarkt und einer Galerie mit Markenboutiquen. Auch ein Kindergarten und eine Schule. Dieses Projekt wurde für diejenigen erstellt, die ein zweites Haus am Meer und ein Investitionsprojekt suchen. Die Prognose für eine Wertsteigerung von Immobilien um 30%. Schreiben oder rufen Sie an und teilen Sie uns detailliertere Informationen zum Kauf einer Wohnung mit. Warum ist es für Sie von Vorteil: - Wir wählen Immobilien in Bali für Ihr Budget aus und wünschen völlig KOSTENLOS; - Die durchschnittliche Rendite der Mietwohnungen im Jahr beträgt 15-20%. Wir bieten nur rentable Einrichtungen, sowohl zur Vermietung als auch für einen dauerhaften Aufenthalt; - Der Preis für Immobilien in Bali wächst um etwa 15-20%; - Wir sind ein exklusiver Vertreter von Top-Entwicklern. Wir werden die besten Einrichtungen zu den günstigsten Preisen anbieten; - Wir helfen bei der Erlangung einer sicheren Transaktion und bei der Verwaltung von Immobilien; - Treffen, zeigen und erzählen Sie alles über Immobilien und das Leben in diesem schönen Land; - Rechtliche Unterstützung vom Beginn bis zum Ende der Transaktion als Geschenk; - Interessante, komfortable Raten.