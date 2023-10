Mandala Eco Village

Wana Giri, Indonesien

von €143,337

Kapitulation vor: 2025

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! Familienvillen auf der atemberaubenden Insel Bali in einer kulturellen und sich entwickelnden Hauptstadt mit der malerischen Natur von Ubuda. Die Villen sind von tropischem Dschungel umgeben und befinden sich auf einer großen Fläche von 8.000 m². Es gibt alles, was Sie für die Entwicklung Ihres Kindes brauchen: von Kreativstudios über den olympischen Pool bis hin zum Tennisplatz. Die Villen werden mit kompletten Reparaturen und Möbeln im fertigen Design gemietet. Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool. Die Wertsteigerung in den nächsten 3-4 Jahren um 30%. Ideal für Unterkunft oder Vermietung mit einem Jahreseinkommen von 15%. Der Komplex verfügt über eine sehr reiche Infrastruktur für Kinder und Erwachsene: - Tanz-, Gesangs- und Kunststudios. - Restaurants, Cafés, Fitness, Yoga, Schönheitsstudio, Coworking. - Tennisplatz, Pool, Basketballplatz, Volleyball. Das Gebiet ist sehr stark von der sozialen Infrastruktur und den Bildungseinrichtungen entwickelt. Villen sind nach Tagesmiete gefragt. In einem Monat beträgt der Gewinn etwa 2500 $. Schreiben oder rufen Sie an und teilen Sie uns detailliertere Informationen zum Kauf einer Wohnung mit. Warum ist es für Sie von Vorteil: - Wir wählen Immobilien in Bali für Ihr Budget aus und wünschen völlig KOSTENLOS; - Die durchschnittliche Rendite der Mietwohnungen im Jahr beträgt 15-20%. Wir bieten nur rentable Einrichtungen, sowohl zur Vermietung als auch für einen dauerhaften Aufenthalt; - Der Preis für Immobilien in Bali wächst um etwa 15-20%; - Wir sind ein exklusiver Vertreter von Top-Entwicklern. Wir werden die besten Einrichtungen zu den günstigsten Preisen anbieten; - Wir helfen bei der Erlangung einer sicheren Transaktion und bei der Verwaltung von Immobilien; - Treffen, zeigen und erzählen Sie alles über Immobilien und das Leben in diesem schönen Land; - Rechtliche Unterstützung vom Beginn bis zum Ende der Transaktion als Geschenk; - Interessante, komfortable Raten.