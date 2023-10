Denpasar, Indonesien

von €255,505

Auf dem Dach des Komplexes befinden sich ein Swimmingpool, eine Bar und ein Restaurant. Die Bewohner haben einen Fitnessraum und ein Spa, Fünf-Sterne-Hotelservice. Merkmale der Wohnungen Das Innere der Apartments wird bis ins kleinste Detail in den besten Traditionen von Fünf-Sterne-Hotels durchdacht. Die Einheiten haben eine eigene Küche und einen geräumigen Schrank. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Smart Home System steuert Lichter, Klimaanlagen, Vorhänge oder Fernseher Sensoren schalten das Licht und die Klimaanlage automatisch aus, wenn Sie das Gerät verlassen maßgeschneiderte handgefertigte Möbel natürlicher italienischer Marmor und hochwertige Porzellansteinzeugfliesen Vorteile Ewiges Eigentum an der Immobilie Voraussichtliche Belegung des Komplexes - 90% und mehr Hohe Rentabilität und Wiederverkaufspotenzial Sie können Ihre Immobilie vollständig aus der Ferne vermieten (15% des Einkommens gehen an das Management) Die Verwaltungsgesellschaft kümmert sich um alle Wartungsprobleme: Sicherheit rund um die Uhr Wartung und Überholung Reinigung des Gebiets des Komplexes Wohnungsreinigung, Wäschewechsel Gewährleistung des korrekten Betriebs aller Systeme Vermietung von Eigentum Rückstellung für Rentabilität auf einem Girokonto Zahlung von Steuern Bereitstellung von Abschlüssen Lage und nahe gelegene Infrastruktur Der Komplex befindet sich 30 Meter vom Meer entfernt in der berühmtesten Touristengegend von Bali. Die gesamte Infrastruktur für Leben und Erholung ist nur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt. In 15 Minuten befindet sich einer der besten Wasserparks in ganz Asien. In 3 Minuten gibt es einen Reitclub. Sie können auch surfen gehen. In der Nähe gibt es eine große Auswahl an Cafés, Bars und Restaurants mit einer einzigartigen Atmosphäre. Die Küste ist 12 km lang.