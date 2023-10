Canggu, Indonesien

von €330,052

105 m² 1

Kapitulation vor: 2024

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! SWOI BERAWA ist ein Wohnkomplex mit 10 Stadthäusern in der beliebten Gegend von Changu. Stadthäuser mit zwei Schlafzimmern ( 105 m² ) mit Designerreparaturen und Möbeln. Jedes Haus hat auch ein modernes « Smart Home ». Das Stadthaus verfügt über einen individuellen Außenpool, in dem Sie in Rente gehen und mit der Natur allein sein können. Vorteile des Komplexes: - Die interne Infrastruktur umfasst rund um die Uhr Sicherheit und Kundenservice. - Die besten Strandclubs, Restaurants und Boutiquen von Bali sind zu Fuß erreichbar. - Die Entfernung zum Strand von Berava beträgt nur 300 Meter. Die Mindestanzahlung beträgt 25%. Changu ist das beliebteste Reiseziel in Bali, das Investitionsattraktivität und Rückzahlung garantiert. Schreiben oder rufen Sie an und teilen Sie uns detailliertere Informationen zum Erwerb von Immobilien gemäß Ihren Wünschen mit. Warum ist es für Sie von Vorteil: - Wir wählen Immobilien in Bali für Ihr Budget aus und wünschen völlig KOSTENLOS; - Die durchschnittliche Rendite der Mietwohnungen im Jahr beträgt 15-20%. Wir bieten nur rentable Einrichtungen, sowohl zur Vermietung als auch für einen dauerhaften Aufenthalt; - Der Preis für Immobilien in Bali wächst um etwa 15-20%; - Wir sind ein exklusiver Vertreter von Top-Entwicklern. Wir werden die besten Einrichtungen zu den günstigsten Preisen anbieten; - Wir helfen bei der Erlangung einer sicheren Transaktion und bei der Verwaltung von Immobilien; - Treffen, zeigen und erzählen Sie alles über Immobilien und das Leben in diesem schönen Land; - Rechtliche Unterstützung vom Beginn bis zum Ende der Transaktion als Geschenk; - Interessante, komfortable Raten.