Canggu, Indonesien

von €193,316

60–130 m² 3

Kapitulation vor: 2024

Villa zum Verkauf in ALEX VILLAS COMPLEX 6. Das Hotel liegt in bester Lage - Changu, 900 m vom Meer entfernt. Die Villa wird mit voller Dekoration verkauft, ein Smart-Home-System wird bereitgestellt". Die Villa befindet sich in einer neuen, aber bereits ausgestatteten Straße mit interessanten Restaurants, Clubs und anderen Einrichtungen. Plus-Komplex: - Eine reiche und vielfältige Infrastruktur: ein Pool mit Bar, ein Coworking Area, ein Fitnessstudio, ein Parkplatz, ein Restaurant, ein Hubschrauberlandeplatz. - Alle Objekte des Komplexes werden aufgrund einer erfolgreichen Lage und der Nähe zum Meer zu höheren Kosten geleast. - Auf dem Gebiet des Komplexes wird ein einzigartiges Kunstobjekt eines berühmten Künstlers geschaffen. - Die interne Infrastruktur des Komplexes und die externe Infrastruktur des Standorts maximieren alle Anforderungen der Bewohner des AV Complex 6. - Der Komplex steht auf dem heiligen Land, dessen Besitzer — ein lokaler Tempel ist, der ihn vermietet. Changu ist das beliebteste Reiseziel in Bali. Hier sind die besten Surfspots, viele Bars, Restaurants, Clubs, Unterhaltungs- und Sportzentren. Es ist hier, um ein junges Publikum zu lieben und ist bereit, für den schnellen Zugang zu den besten Partyplätzen zu bezahlen. Die Rentabilität der Investitionen erreicht durchschnittlich 15%. Alle Villen des Komplexes werden aufgrund einer erfolgreichen Lage und der Nähe zum Meer zu höheren Kosten gemietet. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wählen Sie ein Objekt für Sie in Bali aus! Kostenlose rechtliche Unterstützung! Warum ist es für Sie von Vorteil: - Wir wählen Immobilien in Bali für Ihr Budget aus und wünschen völlig KOSTENLOS; - Die durchschnittliche Rendite der Mietwohnungen im Jahr beträgt 15-20%. Wir bieten nur rentable Einrichtungen, sowohl zur Vermietung als auch für einen dauerhaften Aufenthalt; - Der Preis für Immobilien in Bali wächst um etwa 15-20%; - Wir sind ein exklusiver Vertreter von Top-Entwicklern. Wir werden die besten Einrichtungen zu den günstigsten Preisen anbieten; - Wir helfen bei der Erlangung einer sicheren Transaktion und bei der Verwaltung von Immobilien; - Treffen, zeigen und erzählen Sie alles über Immobilien und das Leben in diesem schönen Land; - Rechtliche Unterstützung vom Beginn bis zum Ende der Transaktion als Geschenk; - Interessante, komfortable Raten.