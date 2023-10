Canggu, Indonesien

von €245,181

Kapitulation vor: 2025

Bauherr: Magnum Estate

Apartments in Bali von einem bekannten Entwickler in der beliebtesten Gegend von Canggu, 500 m vom Meer entfernt. Schöner Strand von Berawa und die besten Strandclubs zu Fuß erreichbar. Wohnkomplex in TOP-Lage mit einem geräumigen Loungebereich und dem längsten Pool auf dem Dach mit Blick auf den Ozean! Apartments mit vollem Finish, Möbeln und Geräten. Die Gesamtfläche beträgt 81 m², ein Schlafzimmer, ein Küchenbereich, ein Wohnbereich und eine große Terrasse. Panoramafenster mit guter Aussicht! Der Komplex wird eine professionelle Verwaltungsgesellschaft haben, die sich um alle Fragen im Zusammenhang mit der Wartung und Vermietung von Wohnungen kümmert und Ihnen so eine gute Rentabilität bietet. Sie können die Apartments auch zu jeder Jahreszeit ohne Einschränkungen selbst nutzen. Auftragsangebot des Anlegers, Preis $ 60.000 niedriger als Entwickler Magnum Residence Berawa. Das Objekt hat ein sehr gutes Preiswachstumspotenzial! Es gibt eine Verzögerung bis zum Ende des Baus. Jede Form der Zahlung. Ferntransaktion möglich. WhatsApp