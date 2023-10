Luxury oceanfront residence with a private beach and a spa center, Bali, Indonesia

Canggu, Indonesien

von €234,808

95–236 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Villa in bezaubernder Lage in einem schicken Komplex. Die Villa wird mit einem schlüsselfertigen Finish im tropischen Design verkauft. CASA PETAK ist ein schicker Komplex, der aus nur 11 exklusiven Villen in einer trendigen, ruhigen Gegend der Insel Bali Changu besteht. Jede Villa ist eine private Oase mit einem offenen Wohnzimmer, einem privaten türkisfarbenen Pool und üppigen tropischen Gärten. Öffentliche Bereiche haben ein tropisches Landschaftsdesign, in dem Sie sich entspannen und die berühmte Gelassenheit und Natur Balis genießen können, nur wenige Schritte von beliebten Stränden, Restaurants und Geschäften entfernt. Mit einem anfänglichen Mindestbeitrag von 20%. Infrastruktur: -Kombatenpool -Private Parkplätze -Tropische Dusche -Zonen für Meditation und Yoga -Barbecue-Bereiche -Landschaftsbau -Schutz- und Videoüberwachung rund um die Uhr - Fünf-Sterne-Service vor Ort Schreiben Sie oder rufen Sie uns an, wählen Sie Immobilien für Ihre Vorlieben aus. Wir organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! Warum ist es für Sie von Vorteil: - Wir wählen Immobilien in Bali für Ihr Budget aus und wünschen völlig KOSTENLOS; - Die durchschnittliche Rendite der Mietwohnungen im Jahr beträgt 15-20%. Wir bieten nur rentable Einrichtungen, sowohl zur Vermietung als auch für einen dauerhaften Aufenthalt; - Der Preis für Immobilien in Bali wächst um etwa 15-20%; - Wir sind ein exklusiver Vertreter von Top-Entwicklern. Wir werden die besten Einrichtungen zu den günstigsten Preisen anbieten; - Wir helfen bei der Erlangung einer sicheren Transaktion und bei der Verwaltung von Immobilien; - Treffen, zeigen und erzählen Sie alles über Immobilien und das Leben in diesem schönen Land; - Rechtliche Unterstützung vom Beginn bis zum Ende der Transaktion als Geschenk; - Interessante, komfortable Raten.