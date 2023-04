Aparthotel LABUAN RESORT APARTMENTS

Canggu, Indonesien

Kapitulation vor: 2024

Dieses komfortable Wohnapartment befindet sich in bester Lage und in einem voll entwickelten Gebiet von Canggu. Es hat den Status einer roten Zone, die den Anlegern das Recht garantieren, täglich Unterkünfte an Touristen zu vermieten. Es ist nur wenige Gehminuten vom Strand, dem medizinischen Zentrum, Tennisplätzen, Konditoreien, Cafés, Restaurants, Supermärkten und anderen entfernt.

Die Wohnung verfügt über ein 4-stöckiges, stilvolles Interieur mit Luftfahrtmotiven in der Dekoration, einer starken Wand, modernen Bad- und Kücheneinrichtungen und einem ruhigen Blick vor dem Fenster. Es wird als Hauptgebäude gebaut, frei von den traditionellen indonesischen Unterbringungsnachteilen. Es wird eine Freude sein, jetzt oder in zehn Jahren bei jedem Wetter zu bleiben. Es wird auch mit einer einjährigen erneuerbaren Versicherung, 5 Jahren Garantie für den Hochbau und 1 Jahr für Möbel und Armaturen geliefert.

Merkmale und Spezifikationen:

1 Bett | 1 Bad

Geschlossener Wohn- und Essbereich

Landgröße: 400 m2

Wohnfläche: 36-69 m2

Landtitel: Pacht

Gebäude: 4-stöckig

Einrichtung: Möbliert

Baujahr: März 2023 – März 2024

Pacht: 30 Jahre ( garantierte Verlängerung )

Erhältlich in 9 Einheiten

– Kategorie A ( 3 Einheiten ): USD 109.000

– Kategorie B ( 4 Einheiten ): USD 123.000

– Einheiten der Kategorie C ( 2 ): USD 139.000