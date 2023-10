Ach, Griechenland

von €378,000

Die neue Wohnanlage umfasst 14 Apartments mit 2 Schlafzimmern und 7 Maisonetten mit 3 Schlafzimmern. Die Apartments verfügen über Veranden und einen Platz auf einem zweistöckigen Parkplatz. Es gibt auch 7 Lagerräume im Gebäude. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Panoramafenster mit Doppelverglasung Parkettböden ausgestattete Küche und Badezimmer Einbauschränke Lüftungssystem Lage und nahe gelegene Infrastruktur Paleo Faliro ist eine der modernsten Gegenden der Hauptstadt mit unzähligen Einflüssen aus verschiedenen Kulturen. Die kürzlich umgebaute Marina Flisvos liegt 8 km vom Zentrum Athens entfernt und ist der erste Yachthafen mit hohem Standard in Griechenland, in dem eine große Anzahl von Megayachten — bedient werden kann. Marina Flisvos beherbergt nicht nur private Luxusyachten, sondern auch eine Reihe von Restaurants, ein Café, Bars, die täglich voll von Menschen jeden Alters sind, die den Blick auf die Boote und Kastella im Hintergrund genießen, da Piräus nur 7 km entfernt ist. Nur wenige Meter entfernt befindet sich der Park von Flisvos, eine üppige Grünfläche voller Spielplätze, Wanderwege und natürlich eines Open-Air-Kinos für romantische Sommernächte. Einer der größten Vorteile des Lebens in Paleo Faliro liegt in der einzigartigen Kombination aus Nähe zum Stadtzentrum und der Resortatmosphäre der Region, wie die berühmten Strände von Mpatis, Flisvos und Eden sind in nur wenigen Minuten ’ zu Fuß entfernt. Der Zugang zur Gegend ist äußerst einfach, da sie von einer Vielzahl von Buslinien und natürlich von der historischen Straßenbahn bedient wird. Darüber hinaus besteht ein direkter Zugang vom internationalen Flughafen ” Venizelos “ (35 km entfernt) über die Expressbuslinie X95.